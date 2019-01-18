Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

İstanbul'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

1 saat önce

Fatih'te, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 90 kişi yakalandı.

İstanbul'da Düzensiz Göçmen Operasyonu, System.String[]
Fatih'te, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 90 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Balat bölgesinde asayiş suçlarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda, ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen bir grup düzensiz göçmenin Balat'taki bir iş hanında kaldığını tespit etti.

Tespit üzerine ekipler, iş hanına çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin de katılımıyla helikopter destekli operasyon düzenledi.

Operasyonda, koğuş olarak düzenlenen iş hanında Afganistan ve Pakistan uyruklu 90 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan incelemede, göçmenlerden bazılarının çeşitli asayiş suçlarına karıştığı belirlendi.

Suça karıştığı belirlenen düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, diğer göçmenlerin ise Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:23 Kaynak: AA

Pakistan, Afganistan, Fatih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yangında Can Pazarı! Mahsur Kalan 2 Gencin Yardımına Esnaf Yetişti Bomba İddia: İşinden Olan Sabri, Eşinden de Oldu

İnternetten En Çok Satılan Ürünler Belli Oldu Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Yeşerdikten Sonra Soldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 02:00:36. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Düzensiz Göçmen Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]