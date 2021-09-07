İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu

Esenyurt, Zeytinburnu, Sultangazi ve Bağcılar'da düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçısı 7 şüpheli ile 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Esenyurt, Zeytinburnu, Sultangazi ve Bağcılar'da düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçısı 7 şüpheli ile 46 düzensiz göçmen yakalandı. Esenyurt, Zeytinburnu, Sultangazi ve Bağcılar ilçelerinde düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda farklı ülkelerden yasa dışı yollarla ülkeye getirilen yabancı şahısları, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmak üzere sınır illerine sevkiyatlarını gerçekleştiren 7 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan 46 düzensiz göçmen sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 4 minibüs ve 1 otobüs ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 5'i serbest bırakılırken, 2'si tutuklandı. - İSTANBUL

Son Dakika

WhatsApp, "son görülme" özelliğinde değişiklik yapıyor! Kara listede bulunan kişiler saat ve tarihi göremeyecek

Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı

Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı

Mesut Özil'in Katar'a transferi iddiasına menajer Erkut Söğüt cevap verdi: Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti

ABD Başkanı Joe Biden: Taliban hükümetini tanımak gibi bir niyetimiz yok, bu çok uzak bir yol

Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı

"Ben maalesef seçildim" diyen Necati Şaşmaz'ın avukatından, ortaya çıkan ses kayıtlarıyla ilgili ilk açıklama: Ses kaydı gerçek dışı

Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi