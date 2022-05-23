İstanbul'da düzensiz sığınmacılara soluk aldırılmıyor: 199 kaçak göçmen daha yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da düzensiz sığınmacılara soluk aldırılmıyor: 199 kaçak göçmen daha yakalandı

23.05.2022 07:37

İstanbul'da düzensiz sığınmacılara soluk aldırılmıyor: 199 kaçak göçmen daha yakalandı Doğu Afrika, Orta ve Güney Asya bölgelerinden yasadışı yollarla gelip, Türkiye'ye giriş yapan ve İstanbul'a kadar ulaştığı belirtilen 199 göçmenin yakalandığı açıklandı.

İstanbul'da düzensiz sığınmacılara soluk aldırılmıyor: 199 kaçak göçmen daha yakalandı

İSTANBUL - Doğu Afrika, Orta ve Güney Asya bölgelerinden yasadışı yollarla gelip, Türkiye'ye giriş yapan ve İstanbul'a kadar ulaştığı belirtilen 199 göçmenin yakalandığı açıklandı. Polis tarafından toplanan düzensiz göçmenlerin, sınır dışı edilmek üzere kentin belli bölgelerinde bulunan göçmen gözaltı kamplarına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ülkelerindeki ekonomik kriz, baskı ve şiddet dalgasından kaçarak Türkiye'ye kadar ulaşan düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalarda, dün Doğu Afrika, Orta ve Güney Asya ülkelerinden gelen bir grup kaçak yeni sığınmacı tespit etti. Kentin dış ilçelerinden Arnavutköy'e bağlı Haraççı Mahallesindeki meydanlarda, park ve bahçeler ile inşaat halindeki binalarda dün yapılan geniş çaplı asayiş uygulamaları ve denetimlerde, yasadışı yollarla ülkeye giriş yapan 113'ü Bangladeş, 45'i Pakistan, 8'i Eritre ve çeşitli uyruklara mensup toplam 199 düzensiz göçmenin yakalandığı duyuruldu.

Operasyonda yakalanan söz konusu düzensiz göçmenlerin, sınır dışı edilmek üzere kentin belli bölgelerinde bulunan İl Göç İdaresindeki göçmen gözaltı kamplarına alındığı öne sürüldü.

İstanbul'da düzensiz sığınmacılara soluk aldırılmıyor: 199 kaçak göçmen daha yakalandı
İstanbul'da düzensiz sığınmacılara soluk aldırılmıyor: 199 kaçak göçmen daha yakalandı
İstanbul'da düzensiz sığınmacılara soluk aldırılmıyor: 199 kaçak göçmen daha yakalandı
İstanbul'da düzensiz sığınmacılara soluk aldırılmıyor: 199 kaçak göçmen daha yakalandı

YORUMLAR
500
Almanya, Senegal'le enerjide iş birliği hedefliyor Almanya, Senegal'le enerjide iş birliği hedefliyor
Kaynak: İHA

Güney Asya, İstanbul, Mülteci, Afrika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da düzensiz sığınmacılara soluk aldırılmıyor: 199 kaçak göçmen daha yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
01:12 Milli futbolcunun kaçırdığı şampiyonluklarda dikkat çeken detay! İtalya'da gündem "Hakan Çalhanoğlu laneti"
00:41 Getafe'de forma giyen Enes Ünal bu sezon attığı 16 golle kulüp rekoru kırdı
00:40 Kene, Sivas'ın ardından Malatya'da da can aldı: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
00:34 Süper Lig'de sezonun gol kralı Umut Bozok oldu! Maç kaçırmadan sezonu tamamladı
23:39 Şampiyonluğu gölgede bıraktı! Sadece külotuyla kalan Pep Guardiola'dan soyunma odasında olay kutlama
23:06 Süper Lig'de son haftaya "Super Mario" damgası! 5 gol atan Balotelli 7-0'lık galibiyette büyük rol oynadı
23:04 Koronavirüste 22 Mayıs tablosu: 905 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi vefat etti
23:02 Koronavirüste vaka sayıları binin altına düştü, Bakan Koca mesajı verdi: 3 gün üst üste binin altında kalırsa maske zorunluluğu kalkacak
23:00 Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan canlı yayında istifa etti: Önümüzdeki yıl görev almayı düşünmüyorum
21:40 Safiye Soyman'dan skandal "aldatma" açıklaması: Her erkek yapar, bana hissettirmiyorsa aldatsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 07:44:34. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da düzensiz sığınmacılara soluk aldırılmıyor: 199 kaçak göçmen daha yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement