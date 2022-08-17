Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasına devam edildi - Son Dakika
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasına devam edildi

17.08.2022 17:38
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasına devam edildi

İstanbul'da Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davada bugün sanıklar dinlenmeye devam edildi.

İstanbul'da Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 20 sanıklı davada bugün sanıklar dinlenmeye devam edildi. Avukat Murat Akyüzoğlu, "Benim yeğenim yerlerde sürüklenerek katledildi. Bütün dünya bunu izledi" dedi.

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yürütülen soruşturmada 16 Mayıs'ta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, 20 sanığın 10'u hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Olaya ilişkin 20 sanıklı dava dün Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülmeye başlanmıştı. Duruşma bugün de devam etti. Bakırköy Adliyesi konferans salonunda görülen duruşmada 10'u tutuklu 20 sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu da katıldı.

"Selamlaştıkları için ben tanışıyorlar zannettim"

Ece Erken'in şoförü müşteki Murat Bilmez, "Olay günü mekana gittik. Fikret Orman falan geldi, sonra gitti. İlerleyen saatlerde Ece yenge aradı, Şafak abi de 10-15 dakikaya geliyorum dedi. Orada otururken Kadir ile Serkan geldi, selamlaştılar. Selamlaştıkları için ben tanışıyorlar zannettim. Şafak abi yanlarına giderek oturdu. Sonrasında Ali ve Seccad geldi. Kadir 'Dedin mi demedin mi' dedi. Şafak abi de 'Dediysem ne olacak demediysem ne olacak' dedi. Ardından Ali Yasak, yanında oturan Şafak ağabeyin omzuna doğru elini uzattı. Oturduğum açıdan dolayı omzuna mı yoksa sandalyeye mi koydu görmedim. Şafak abi de ayağa kalkarak ne oluyor der gibi bakarak küfür etti, onları kovdu. Kadir de tam o sırada ateş etti. Ben silah sesini duyunca ne oluyor diye kalktım, ben kalkınca bana da sıktı. Ben vurulduğum için tekrar kalktığım yere oturdum. Kadir'in bana dönüp sıktığını gördüm. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum. Şafak abiye soru soruyorlardı, birine araba anahtarı verdim, kime verdiğimi hatırlamıyorum. Bağıran biri vardı 'ambulans nerede' diye. Ben her gün Ece Erken ile beraberdim, dışarı çıkmasa bile kapıda bekliyordum. Şafak abiyi sabah çıkarken veya akşam gelirken görüyordum. Ayağım iyi ama şu an topallıyorum. Şafak abinin o gün yanında silah yoktu. Şikayetçiyim" dedi.

"Silahlı mafyavari insanlar araya girdi"

Tutuksuz sanık Kerem Öztürk savunmasında, "Daire satışı için Suphi Malgaz beni aradı. Kendisiyle oturduk sohbet ettik. 'Daireye satıcı bulduğunu, 1 milyon 450 bin TL'ye anlaştığını' söyledi. Tapuya Gökhan'la beraber gittik. Oradan Kapalıçarşı'ya gittik. Gökhan evi alan kişiyi tanıdığından bahsetti. O esnada daireyi satın alan kişiyle karşılaştık" dedi.

Dairenin kendisine söylenen fiyattan daha pahalıya satıldığından bahseden Öztürk, "Daire hakkında konuştuk, ne kadar masraf yaptığından bahsetti. Her şey bu sorudan başladı. Alıcı '1 milyon 650 bin TL'ye satın aldım' dedi. Aradaki 170 bin TL'nin kime gittiğini öğrenmek için Gökhan Suphi'yle buluştu, yanında Şafak Mahmutyazıcıoğlu adında birisiyle geldiğini ve sürekli hakaret ettiğini söyledi. Masada 65 bin TL'ye anlaşıldığı, konunun kapandığından bahsetti. Biz dolandırıldık, Gökhan, Suphi'den parayı almak istedi. Sonrasında silahlı mafyavari insanlar araya girdi. Şafak Mahmutyazıcıoğlunu hiç görmedim bile" şeklinde konuştu.

"Yeğenim yerlerde sürüklenerek katledildi"

Maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun avukatı Murat Akyüzoğlu de söz alarak, "Maktul aynı zamanda benim yeğenimdir. Karşı taraf soruşturmanın doğru yürütülmediğini söylüyor. Benim yeğenim yerlerde sürüklenerek katledildi. Bütün dünya bunu izledi" dedi.

Duruşma yarın saat 09.30'da Bakırköy Adalet Sarayı'nda görülmeye devam edilecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasına devam edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasına devam edildi - Son Dakika
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