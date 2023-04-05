"Ne bakıyorsun" tartışmasında kan aktı! Tartıştığı eczacıyı göğsünden vurarak öldürdü - Son Dakika
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"Ne bakıyorsun" tartışmasında kan aktı! Tartıştığı eczacıyı göğsünden vurarak öldürdü

05.04.2023 00:35
"Ne bakıyorsun" tartışmasında kan aktı! Tartıştığı eczacıyı göğsünden vurarak öldürdü

Teşvikiye'de eczane teknisyeni genç ile apartman görevlisi arasında başlayan "Ne bakıyorsun?" tartışması kavgaya dönüştü. Küfürleşmenin üzerine daireden silahını alan saldırgan, teknisyen genci eczanede göğsünden vurdu. Ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, saldırgan ise olayda kullandığı silahla birlikte Şişli polisi tarafından yan apartmanda yakalandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Şişli Teşvikiye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bir eczanede teknisyen olarak çalışan Gökhan Baran (31) ile yan binada apartman görevlisi olarak çalışan Kadir K. (42) arasında "Ne bakıyorsun?" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir K., apartmandaki görevli dairesine giderek tabancasını aldı. Eczaneye geri gelen Kadir K., teknisyen Gökhan Baran'ı tek el ateş ederek silahla göğsünden vurdu.

"Ne bakıyorsun?" kavgası cinayetle bitti

Olayın ardından genç kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan Kadir K. ise yan apartmandaki dairesine kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Şişli polisi saldırganı silahıyla yakaladı

Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, saldırgan şahsın yan binada bulunan Kadir K. olduğu bilgisine ulaştı. Apartmanı giren polis, şahsı dairesinin önünde yakalayarak etkisiz hale getirdi. Şahsın yapılan üst aramasında olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, ifadesinin alınması ve "kasten öldürme" suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Teşvikiye, Eczane, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Ne bakıyorsun' tartışmasında kan aktı! Tartıştığı eczacıyı göğsünden vurarak öldürdü - Son Dakika


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