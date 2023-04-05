"Ne bakıyorsun?" kavgası kanlı bitti! Apartman görevlisi, küfürleştiği genci göğsünden tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika
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"Ne bakıyorsun?" kavgası kanlı bitti! Apartman görevlisi, küfürleştiği genci göğsünden tabancayla vurarak öldürdü

05.04.2023 12:05

Teşvikiye'de eczane teknisyeni genç ile apartman görevlisi arasında çıkan "Ne bakıyorsun?" tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Küfürleşmenin üzerine daireden silahını alan saldırgan, teknisyen genci eczanede göğsünden tabancayla vurdu. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, saldırgan ise olayda kullandığı silahla birlikte Şişli polisi tarafından yan apartmanda yakalandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Şişli Teşvikiye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bir eczanede teknisyen olarak çalışan Gökhan Baran ile yan binada apartman görevlisi olarak çalışan Kadir K. arasında "Ne bakıyorsun?" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir K., apartmandaki görevli dairesine giderek tabancasını aldı. Eczaneye geri gelen Kadir K., teknisyen Gökhan Baran'ı tek el ateş ederek silahla göğsünden vurdu.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Olayın ardından genç kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan Kadir K. ise yan apartmandaki dairesine kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

İstanbul'da eczanede korkunç cinayet: Küfürleştiği genci göğsünden vurdu

YAN APARTMANDA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, saldırgan şahsın yan binada bulunan Kadir K. olduğu bilgisine ulaştı. Apartmanı giren polis, şahsı dairesinin önünde yakalayarak etkisiz hale getirdi. Şahsın yapılan üst aramasında olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, ifadesinin alınması ve "kasten öldürme" suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da eczanede korkunç cinayet: Küfürleştiği genci göğsünden vurdu
İstanbul'da eczanede korkunç cinayet: Küfürleştiği genci göğsünden vurdu
İstanbul'da eczanede korkunç cinayet: Küfürleştiği genci göğsünden vurdu
Kaynak: İHA
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Teşvikiye, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Ne bakıyorsun?' kavgası kanlı bitti! Apartman görevlisi, küfürleştiği genci göğsünden tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Ne bakıyorsun?" kavgası kanlı bitti! Apartman görevlisi, küfürleştiği genci göğsünden tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika
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