İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı. - Son Dakika

İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı.

6 saat önce

İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı.

İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı., System.String[]

İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı. Vatandaşlar ücretsiz maskelerini T.C. kimlik numaraları ve telefon numaralarını eczacıya vererek, telefonlarına gelen kod ile maskelerini temin edebilecek. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:29 Kaynak: İHA

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