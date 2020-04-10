İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı - Son Dakika

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İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
6 saat önce
İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı.
İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı. Vatandaşlar ücretsiz maskelerini T.C. kimlik numaraları ve telefon numaralarını eczacıya vererek, telefonlarına gelen kod ile maskelerini temin edebilecek.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:30 Kaynak: İHA
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