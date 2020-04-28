İstanbul'da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımına yönelik düzenleme - Son Dakika

İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında ya da herhangi bir iş yerinde SSK'lı çalışanların eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacağı belirtildi.

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşanan yoğunluğun azaltılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yapılan görüşme neticesinde düzenlemeye gidildiği bildirildi.

Açıklamada, "Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız maskelerini, çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edeceklerdir." denildi.

Bu kapsamda, İstanbul'daki eczanelerde 20 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük vatandaşlar ile söz konusu çalışanlara maske dağıtımı yapılmayacak.