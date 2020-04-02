İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi - Son Dakika

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İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi
6 saat önce
İstanbul Valiliği tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında eczanelerin çalışma saatlerine yeni düzenleme yapıldı.
İstanbul Valiliği tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında eczanelerin çalışma saatlerine yeni düzenleme yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili bir sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yerlikaya, açıklamada şu ifadelere yer verdi: "#Covid19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09: 00-18: 00 saatleri arası olarak belirlenmiştir"
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:41 Kaynak: DHA
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