İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerine yeni düzenleme - Son Dakika

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İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerine yeni düzenleme
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da eczanelerin pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası çalışacak şekilde yeniden düzenlendiğini bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da eczanelerin pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası çalışacak şekilde yeniden düzenlendiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Covid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09: 00-18: 00 saatleri arası olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:25 Kaynak: İHA
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