İstanbul'da eğitim amaçlı kurulan sahra hastanesi gerçek hastaneyi aratmıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da eğitim amaçlı kurulan sahra hastanesi gerçek hastaneyi aratmıyor - Son Dakika

İstanbul'da eğitim amaçlı kurulan sahra hastanesi gerçek hastaneyi aratmıyor

7 saat önce

Sağlık Bakanlığı doğal afetlerde kullanılmak üzere sahra hastaneleri hazırladı.

İstanbul'da eğitim amaçlı kurulan sahra hastanesi gerçek hastaneyi aratmıyor, System.String[]

Sağlık Bakanlığı doğal afetlerde kullanılmak üzere sahra hastaneleri hazırladı. İlki İstanbul'da UMKE ekibinin eğitimi için kurulan hastane içerisinde kadım doğum ünitesinden ameliyathaneye kadar bir çok birim bulunuyor. İstanbul'da kurulan ve gerçek hastaneyi aratmayan sahra hastanesi drone ile görüntülendi.

Sağlık Bakanlığı doğal afetlerde kullanılmak üzere Türkiye genelinde sahra hastaneleri hazırladı. İlki İstanbul Bakırköy'de UMKE ekibinin eğitimi için kurulan hastane içerisinde acil servis, kadım doğum ünitesi, laboratuvardan ameliyathaneye kadar birçok birim bulunuyor.

UMKE İstanbul İl Sorumlusu Selim Altınarık, "İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Bakırköy yerleşkesi içerisindeyiz. Bu alanı biz sahra hastanesi kurulum uygulaması için kullanıyoruz. Burada UMKE personellerine sahra hastanesi kurulumuyla alakalı eğitimler veriyoruz. Sahra hastanesi içerisinde bulunan medikal cihazların kalibrasyonlarını yapıp bakım ve onarımdan geçiriyoruz" dedi.

Sahra hastanesinin içerisinde bulunan bütün ünitelerin mevcut olduğunu ifade eden Altınarık, "Hastamız öncelikle triyaj alanına geliyor. Triyaj'da ilk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra acil servise yada polikliniğe yönlendiriliyor. Hastamızın laboratuvar veya radyoloji ihtiyacı olduğunda yine sahra hastanemizin içerisinde bulunan bu ünitelerden de hizmet alabiliyor" şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde birçok sahra hastanemizin bulunduğunu kaydeden Altınarık, "Bunlar ülkemizin değişik yerlerinde konuşlandırılmış durumda ve çalışmaya hazır bir şekilde bekliyor. Doğal afetler ya da doğa kaynaklı bir afet meydana geldiğinde ilgili bölgeye hızla intikal edilerek kurulum sağlanıyor. Burası modüler yapıdan oluşuyor. Bakanlığımızın envanterinde birden çok sahra hastanesi modeli mevcut. Bunlar gidilecek olan bölgenin iklim ve coğrafi durumu, mevsimin yaz ya da kış olmasına göre seçilerek ilgili kurulum gerçekleştiriliyor" açıklamasında bulundu.

Sahra hastanemizin tipi coğrafi şartlar ve mevsime göre değiştiğini belirten Altınarık, "UMKE personelleri temel eğitimden geçirildikten sonra branş olarak ayrılıyor. Burada çalışan arkadaşlarımız sahra hastanesinin kurulum ve işletiminden sorumlu. Bizim modül eğitimlerimiz içerisinde bu eğitimler mevcut. İlk üniteyi kurduğumuz an içerisinde malzemeleri yerleştirdiğimizde hasta almaya başlıyoruz. Daha sonrasında diğer modüller eklenerek hastanenin tamamen kurulumu sağlanmış oluyor. Sahra hastanemizin tipi coğrafi şartlar ve mevsime göre değişir" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Bakırköy yerleşkesinde kurulan ve UMKE personelini eğitim amaçlı kurulan hastane drone ile görüntülendi. Görüntülerde bir çok ünitenin alanda olduğu ve üniteler arasında geçişlerin olduğu görülüyor.

(Selim Bayraktar/İHA)

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu'ndan UKOME için getirilen düzenlemeye tepki: İstanbul sizin oyuncağınız değil
Türkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan, "Kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu Son dakika: Osman Kavala adliyeye sevk edildi Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu

Son Dakika Haberleri
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi
20:46 Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 22:11:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da eğitim amaçlı kurulan sahra hastanesi gerçek hastaneyi aratmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]