İstanbul'da eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika

İstanbul'da eğitime 1 gün ara verildi

17.02.2021 19:47
İstanbul'da eğitime 1 gün ara verildi, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili İstanbullular, kar ve buzlanma nedeniyle bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Buzlanmaya karşı tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

Ayrıca İstanbul Valiliği'nden de bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden aldığımız son verilere göre il genelinde iç ve yüksek kesimlerde bu gece ve yarın (18.02.2021) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Havanın bu gece parçalı bulutlu, yarın sabah saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimlerde aralıklı karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Kıymetli İstanbulluların ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için Valiliğimizce resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 18 Şubat 2021 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malül ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır. İlimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın ekipleri 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ediyor. Sizlerden 'buzlanma ve don olayı' nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı bekliyoruz" denildi.

(İHA)

İstanbul Valiliği, Meteoroloji, İstanbul, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika


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