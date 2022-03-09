İstanbul'da eğitime kar tatili - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da eğitime kar tatili

09.03.2022 14:19

İstanbul'da eğitime kar tatili İstanbul Valiliği kar önlemlerini açıkladı Eğitime 14 Mart'a kadar ara verildi, asgari düzeyde memur görev yapacak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyada yaptığı paylaşım ile, beklenen kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretim kurumlarının yarından itibaren...

İstanbul'da eğitime kar tatili

İstanbul Valiliği kar önlemlerini açıkladı

Eğitime 14 Mart'a kadar ara verildi, asgari düzeyde memur görev yapacak

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyada yaptığı paylaşım ile, beklenen kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretim kurumlarının yarından itibaren pazartesi gününe kadar eğitime ara verdiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplantısında Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre yarın İstanbul için turuncu alarm verildiğini duyurdu. Yapılan duyuruda, "10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine, İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz" açıklaması yapıldı.

İstanbul'da eğitime kar tatili
İstanbul'da eğitime kar tatili
İstanbul'da eğitime kar tatili

YORUMLAR
500
İstanbul'da etkisini gösterecek yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri 02.00'a kadar uzatıldı İstanbul'da etkisini gösterecek yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri 02.00'a kadar uzatıldı Son Dakika! İstanbul'da kar önlemleri: Okullar tatil edildi, AVM'ler erken kapanacak, motokuryeler yola çıkamayacak Son Dakika! İstanbul'da kar önlemleri: Okullar tatil edildi, AVM'ler erken kapanacak, motokuryeler yola çıkamayacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Marmaray duyurusu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Marmaray duyurusu

İstanbul Valiliği, İstanbul, 14 Mart, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul'da eğitime kar tatili - Son Dakika


Son Dakika
14:09 Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Mihri, Umut'u bulacak mı?
14:04 Avcılar'da engelli çocuğuyla minibüse binen kadına, şoförden 'pes' dedirten sözcükler
13:53 Son dakika: Kar fırtınası başladı! Yarın İstanbul'da kamu personeli idari izinli olacak
13:49 13 hakemin görevine son verilmişti! TFF Başkanı Özdemir: Kararımız kesindir
13:47 13 hakeme maç verilmemesine bir tepki de Başakşehir'den: Bu bir operasyon!
13:43 Meşhur 1987 kışında ne oldu? Ne kadar kar yağdı? Bilmeyenler için işte o görüntüler!
13:35 Rusya'dan yeni açıklama: Amacımız Ukrayna hükümetini devirmek değil!
13:33 Son Dakika! İstanbul'da kar önlemleri: Okullar tatil edildi, AVM'ler erken kapanacak, motokuryeler yola çıkamayacak
13:19 Genç kadını istismar etti, yetmedi kızgın yağla yaktı! Sonra da "MİT üyesiyim bana bir şey olmaz" dedi! Tahliye edildi
13:17 Gülsek mi, ağlasak mı? MHK, Galatasaray maçına hakem atamayı unuttu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 14:30:55. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da eğitime kar tatili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement