Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5- 9 Eylül'de uyum eğitimi almıştı. Bugün ise ilkokul, ortaokul ve liselerintüm sınıfları ders başı yapıyor.
19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmenin ders başı yapacağı ilk gün İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Haftanın ilk iş günü saat 08.00 sıralarında yoğunluk yüzde 60'a kadar çıktı. Trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı - Son Dakika