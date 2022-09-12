İstanbul'da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı

12.09.2022 08:26

İstanbul'da eğitimin başlamasına saatler kala trafikte ve toplu ulaşımda ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Bazı ilçelerde başlayan sağanak yağışın da etkisiyle megakentte saat 08.15 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 60'a ulaştığı belirtildi.

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5- 9 Eylül'de uyum eğitimi almıştı. Bugün ise ilkokul, ortaokul ve liselerintüm sınıfları ders başı yapıyor.

Okullar açıldı, yağmur başladı! İstanbul'da trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor

TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ

19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmenin ders başı yapacağı ilk gün İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Haftanın ilk iş günü saat 08.00 sıralarında yoğunluk yüzde 60'a kadar çıktı. Trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Okullar açıldı, yağmur başladı! İstanbul'da trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor
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İSTANBUL-(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA OKULLAR AÇILDI; TRAFİKTE YOĞUNLUK-2 İSTANBUL-(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA OKULLAR AÇILDI; TRAFİKTE YOĞUNLUK-2 İSTANBUL-İSTANBUL'DA OKULLAR AÇILDI; TRAFİK YÜZDE 51 SEVİYESİNDE İSTANBUL-İSTANBUL'DA OKULLAR AÇILDI; TRAFİK YÜZDE 51 SEVİYESİNDE

Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı - Son Dakika
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