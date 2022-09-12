İstanbul'da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı

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Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5- 9 Eylül'de uyum eğitimi almıştı. Bugün ise ilkokul, ortaokul ve liselerintüm sınıfları ders başı yapıyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ

19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmenin ders başı yapacağı ilk gün İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Haftanın ilk iş günü saat 08.00 sıralarında yoğunluk yüzde 60'a kadar çıktı. Trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.