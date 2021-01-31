İstanbul'da eğlence düzenleyen iş yerine operasyon kamerada - Son Dakika

İstanbul'da eğlence düzenleyen iş yerine operasyon kamerada

31 şahsa toplam 107 bin 539 TL para cezası kesildi

İSTANBUL - Fatih'te gelen müşterine servis yapıp eğlence düzenleyen iş yerine operasyon düzenlendi. Baskında, 31 şahsa 107 bin 539 TL idari para cezası işlemi uygulanıp, iş yerinin faaliyetlerine son verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında, Cuma günü saat 21: 35 sıralarında Fatih Kamelpaşa Mahallesi Şehzadebaşı Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinin faaliyette olduğu gelen müşterilere servis yapıldığı ve içerde eğlence düzenlendiği tespit etti. İş yerinin yapılan kontrollerinde, içerde loş ışık ve müzik eşliğinde yemek ve alkollü içecek tüketildiği, şahısların sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına riayet etmeyecek şekilde oturdukları görüldü.

31 şahsa 107 bin 539 TL idari para cezası işlemi uygulandı

İş yerinde düzenlenen operasyonda, 31 şahsa 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine istinaden toplam 107 bin 539 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Sigortasız çalıştığı tespit edilen 4 şahıs hakkında işlem yapılarak, bu şahıslardan yabancı uyruklu olduğu ve çalışma izni bulunmadığı tespit edilen 2'si ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Zabıta ekipleri de işyerinin faaliyetlerine son verildi.