İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim

07.05.2022 02:11
İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. Asmalı Mescit Caddesi'nde bulunan eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimde, iş yerlerinde bulunması gereken evraklar polis ekipleri tarafından denetlendi. Yapılan denetimlerde bazı mekanlara kapalı alanlarda sigara içildiği gerekçesiyle cezai işlem yapıldı. - İSTANBUL

İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim
İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim
İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim
İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim

YORUMLAR
500
İstanbul'da asayiş uygulamasında yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı İstanbul'da asayiş uygulamasında yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı Emniyetten 'Huzur İstanbul' asayiş uygulaması Emniyetten 'Huzur İstanbul' asayiş uygulaması

Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Beyoğlu, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim - Son Dakika


Son Dakika
01:15 Evden kaçmasın diye zincirle yatak odasına bağlamışlar! 13 yaşındaki kız çocuğu 1 ay sonra kurtarıldı
01:13 Fenerbahçe taraftarı çok heyecanlandı! Yeni Alex'in transferi için harekete geçildi
01:11 MHP'li eski vekil Kemalettin Nalcı miras yüzünden tartıştığı ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu!
00:57 Canan Kaftancıoğlu'nun Suriyelilerin gönderilemeyeceğine dair sözlerine CHP'den cevap: Biz taahhüdümüzün arkasındayız
00:54 Osman Kavala'dan, Erdoğan'ın "Türkiye'nin Soros'u" sözlerine cevap: Vakıf üyelerinden farklı bir ilişkim olmadığını biliyorlar
00:51 Inter'den tarihi geri dönüş! Empoli'yi 2-0 geriden gelerek 4-2 yendi
23:46 Hatay'da duygusal anlar! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tribünde gözyaşlarına hakim olamadı
23:34 CHP Sözcüsü Öztrak'tan, Soylu'ya sert sözler: Atama bakan haddini fazlasıyla aşmıştır
23:12 Ümit Özdağ'dan bomba etkisi yaratacak sözler: Yetiştirdiğim polis ve istihbaratçılar bana bilgi veriyor
22:47 Trabzonspor taraftarı, Hatay'da sahaya atladı! Uğurcan Çakır'a sarılabilmek için metrelerce koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 02:18:32. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement