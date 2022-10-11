Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da eğlence mekanlarına polis denetimi - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da eğlence mekanlarına polis denetimi

11.10.2022 12:18

Son dakika haber: İstanbul'da eğlence mekanlarına polis denetimi 404 eğlence mekanının denetlendiği uygulamada hakkında arama kararı olan 6 kişi yakalandı İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul'da eğlence mekanlarına polis denetimi

404 eğlence mekanının denetlendiği uygulamada hakkında arama kararı olan 6 kişi yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. 404 eğlence mekanının denetlendiği uygulamada, hakkında arama kararı olan 6 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı olan ve Ahlak Büro Amirliği koordinesindeki Organize, Kaçakçılık, Narkotik, Özel Güvenlik, Trafik, Önleyici Şube Müdürlüğü ve 39 İlçe Asayiş Büro Ekipleri tarafından İstanbul'daki eğlence mekanlarına denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, eğlence mekanlarında bulunması gereken evraklar tek tek incelendi. Mekanda bulunanlara da Genel Bilgi Taraması yapıldı. 261 ekip ve 506 personelin katıldığı uygulamada 404 eğlence mekanı denetlenirken, 4 bin 603 şahsın GBT sorgusu yapıldı ve aranması olduğu anlaşılan 6 şahıs yakalandı. Denetimlerde 47 iş yerinin kapalı alanda tütün mamulü tükettirdikleri, bir iş yerinin nargile sunumu yaptığı, 23 mekanda 27 şahsın vale yönetmeliğine aykırı çalıştığı ve 7 iş yerinde 30 araca hatalı park etmekten toplamda 11 bin 760 TL para cezası, 2 iş yerine de karayolu işgalinden bin 776 TL para cezası uygulandı.

Aynı zamanda 21 iş yerinin Mesul Müdürlük belgesinin olmadığı, 8 iş yerinin TAPDK (Açık İçki Sunum) belgesini ibraz edemediği, 2 iş yerinin canlı müzik izin belgesinin bulunmadığı, 5 iş yerinin amaç dışı faaliyet gösterdiği, 7 iş yerinde 12 sigortasız çalışan olduğu, 2 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 12 iş yerinde 01.00'den canlı müzik yayını yapıldığı, 4 işletmenin 5188 sayılı özel güvenlik kanununa muhalefet ederek izinsiz özel güvenlik çalıştırdığı anlaşılarak 7 şahsa adli işlem yapıldı. Güvenlik görevlisi olan 6 şahsa idari işlemler için tutanak düzenlendi, 2 iş yerinin işletme kayıt belgesinin olmadığı tespit edildi. Bir iş yerinde de ruhsatsız silah ele geçirildi. Ekipler konu ile ilgili gerekli tutanakları tuttu.

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da eğlence mekanlarına polis denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da eğlence mekanlarına polis denetimi - Son Dakika
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