Eğlence mekanlarına şok baskın - Son Dakika
Üye Girişi

Eğlence mekanlarına şok baskın

09.05.2022 11:18

İstanbul polisi tarafından şehir merkezindeki eğlence mekanlarına yapılan şok baskınlarda, işletmelerdeki müşterilere GBT kontrolü yapıldı.

İstanbul polisi tarafından şehir merkezindeki eğlence mekanlarına yapılan şok baskınlarda, işletmelerdeki müşterilere GBT kontrolü yapıldı. Uygulamada 5 farklı işletmeye sigortasız işçi çalıştırmaktan işlem yapılırken, bazı eğlence mekanlarındaki müşterilerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından umuma açık eğlence mekanlarına yönelik şok baskınlar yapıldı. 6 ve 7 Mayıs tarihleri arasında Sarıyer, Beşiktaş, Esenyurt ve Bakırköy ilçelerinde bulanan 14 farklı eğlence mekanında gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 346 müşteriye GBT sorgulaması yapıldı. Bu ani baskınlarda aranan 1 kişi yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında ayrıca 12 kişiye kapalı alanda sigara içmekten, 3 farklı işletmede 16 şahsa 18 yaşından küçük olduğundan işletmeye alınmasından, 5 farklı işletmede toplam 35 kişiyi sigortasız işçi çalıştırmaktan, 1 işletmede otopark hizmeti veren 4 görevliye Trafik Kanunun 68-1C maddesinden, 2 işletmeye vale hizmet belgesinin bulunmamasından, bu işletmelerin tamamına ise "Tütün Mamulü Kullanmak" ve "Gece belirlenen saatten sonra (00.00'dan sonra) müzik yayını yapmak" suçlarından cezai işlem uygulandı.

(Sadık Kahraman - İHA)

Eğlence mekanlarına şok baskın
Eğlence mekanlarına şok baskın
Eğlence mekanlarına şok baskın
Eğlence mekanlarına şok baskın

YORUMLAR
500
Eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı Eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA POLİS DENETİMİ BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA POLİS DENETİMİ

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eğlence mekanlarına şok baskın - Son Dakika


Son Dakika
13:14 Putin, konuşurken Rus TV'lerine siber saldırı düzenlendi! Ekranda, "Binlerce Ukraynalının ve yüzlerce çocuğunun kanı sizin ellerinizde" mesajı
13:13 Pitbull cinsi köpek dört kişiyi yaraladı: Mahkemeden köpeği silah sayma yönünde karar
13:07 Kameramanın "Bize göğüslerini göster" sözleri ünlü oyuncu Sweeney'i çileden çıkardı
12:50 Arka Sokaklar dizisinde "Göçmen" ifadesi sansürlendi
12:47 Daha önce Davutoğlu'nun şimdi de Özdağ'ın işaret ettiği 7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihleri arasında ne oldu?
12:47 13 yaşındaki çocuğu kandırıp evdeki tüm altınları çalmıştı! Hırsız 73 saat sonra yakalandı
12:40 Temel Karamollaoğlu iktidara yüklendi: Düğmeyi baştan yanlış iliklediler, şimdi tezgahtarı, çiftçiyi suçluyorlar
12:28 Demirtaş'tan 'puslu havayı' dağıtacak altı madde ve bir öneri: Adaylık tartışmalarını bırakın, birleşin ve bir araya gelin
12:22 DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'dan muhalefete uyarı: İnsanlar daha kötüsünden korktukları için AK Partiye destek veriyor
12:19 Amerika Birleşik Devletleri'nde bebek maması kıtlığı başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 13:22:15. #1.12#
SON DAKİKA: Eğlence mekanlarına şok baskın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement