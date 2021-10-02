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İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi - Son Dakika

İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi

02.10.2021 07:22

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan eş zamanlı denetimlerde mekanların evrakları tek tek kontrol edilirken, müşterilerin Genel Bilgi Taramasına (GBT) bakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde eğlence mekanlarına yönelik denetimler yapıldı. 65 ekibin ve 130 personelin katıldığı denetimlerde, eğlence mekanlarında bulunması gereken evraklar tek tek kontrol edilirken şüpheli görülen vatandaşlara yönelik GBT yapıldı.

Mekanların kurallara riayet ettiği denetlenirken mekan sahiplerine yönelik uyarılar gerçekleştirildi. Avcılar ve Beyoğlu'nda yapılan denetimlerde polis ekipleri, mekanlardaki müşterilerin kimliklerini incelerken iş yerlerinin de belgelerinin eksik olup olmadığını kontrol etti.

İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi
İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi
İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi
İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi - Son Dakika
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