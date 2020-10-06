Son dakika haberleri: Eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde 364 kişiye 545 bin 650 lira para cezası - Son Dakika

Son dakika haberleri: Eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde 364 kişiye 545 bin 650 lira para cezası

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik uygulamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davrandıkları tespit edilen 364 kişiye toplam 545 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik uygulamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davrandıkları tespit edilen 364 kişiye toplam 545 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği koordinesinde 3 Ekim'de 23.00-02.00 saatlerinde kent genelinde 249 ekip, 526 personelin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan karar gereğince gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna, gece kulübü gibi kapalı olması gereken mekanlar, ruhsatsız faaliyet gösteren yerler, kapalı alanda tütün ve tütün mamulleri tüketilen iş yerleri ile amaç dışı faaliyet gösteren iş yerlerinde denetimler yapıldı.

Uygulamada 6 bin 242 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 7 şüpheli yakalanırken 11 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları tespit edilen 364 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nca toplam 545 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

İzinsiz ve sigortasız çalışan 7'si yabancı uyruklu 42 kadın hakkında idari işlem uygulanırken ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 19 iş yeri mühürlendi.

Son dakika haberleri: Eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde 364 kişiye 545 bin 650 lira para cezası
Son dakika haberleri: Eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde 364 kişiye 545 bin 650 lira para cezası
Son dakika haberleri: Eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde 364 kişiye 545 bin 650 lira para cezası
Son dakika haberleri: Eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde 364 kişiye 545 bin 650 lira para cezası
Son dakika haberleri: Eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde 364 kişiye 545 bin 650 lira para cezası
Son dakika haberleri: Eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde 364 kişiye 545 bin 650 lira para cezası
Son dakika haberleri: Eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde 364 kişiye 545 bin 650 lira para cezası
Son dakika haberleri: Eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde 364 kişiye 545 bin 650 lira para cezası
Son dakika haberleri: Eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde 364 kişiye 545 bin 650 lira para cezası

Asayiş Şube Müdürlüğü, Koronavirüs, Para Cezası, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:16 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde 364 kişiye 545 bin 650 lira para cezası - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji, İstanbul dahil 7 ili uyardı! 2 gün boyunca yağışlı ve serin hava etkili olacak Hastaneden taburcu olan Trump'ın zor anları! Kameralar önünde nefes almakta zorlandı Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Datça'da deniz kıyısında, ölü olarak bulunan şahsın çalan telefonunu kimse açamadı Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur İngiltere'de yeni araştırma! 26 hayvan türü insanlara koronavirüs bulaştırabilir Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı YouTuber Oğuzhan Uğur'dan Nusret Gökçe'ye olay ima: Sevgilim karşısında twerk yapsa da Nusret'ten zarar gelmez
Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor         
17:06
Soylu, HDP'ye telefon açan genel başkanlara açtı ağzını yumdu gözünü: Öldürülen teröristler için Fatiha mı okudular? Soylu, HDP'ye telefon açan genel başkanlara açtı ağzını yumdu gözünü: Öldürülen teröristler için Fatiha mı okudular?         
16:44
Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı         
16:14
Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam? Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam?         
15:58
5 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak intihar etti 5 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak intihar etti         
15:34
Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti         
14:40
Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu         
14:15
Cezaevinde koğuş arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara lakaplarını yazan sanıklara müebbet hapis Cezaevinde koğuş arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara lakaplarını yazan sanıklara müebbet hapis         
13:56
Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda         
13:21
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Veteriner kliniğinin önünde bekleyen danalar, sosyal medyanın gündeminde Veteriner kliniğinin önünde bekleyen danalar, sosyal medyanın gündeminde         
12:16
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
"Dudağımdan öptü" demişti! Misafir çocuğunu istismar eden sapık tahliye edildi         
10:57
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 17:25:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde 364 kişiye 545 bin 650 lira para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei