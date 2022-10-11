Denetimlerde 4 bin 603 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgulamaları yapıldı. Mahkemeler tarafından haklarında arama kararı olan 6 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda kapalı alan sigara yasaklarına uymayan 47, yönetmeliğe aykırı vale çalıştıran 23, önlerindeki kaldırımları ve yolları otoparka çevirdikleri tespit edilen 7 işyeri hakkında yasal işlem yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinasyonunda, Organize, Kaçakçılık, Narkotik , Özel Güvenlik, Trafik, Önleyici Şube Müdürlüğü ile 39 ilçe asayiş büro ekiplerinin katıldığı denetimler, 8-9 Ekim tarihlerinde 22.00-02.00 saatlerinde gerçekleştirildi. Tolam 261 ekip ve 506 polisin katılımıyla bar, kulüp, disco, pavyon, gazino, içkili lokanta gibi 404 eğlence mekanı denetimden geçirildi.

Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... İSTANBUL-İSTANBUL'DA EĞLENCE MEKANLARINDA POLİS DENETİMİ - Son Dakika

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