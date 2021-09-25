İstanbul'da eğlence yerleri denetlendi - Son Dakika

İstanbul'da eğlence yerleri denetlendi

İstanbul'da polis ekiplerince eğlence yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, 83 kişiye işlem yapıldı.

İstanbul'da polis ekiplerince eğlence yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, 83 kişiye işlem yapıldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği koordinasyonunda Sarıyer, Beyoğlu ve Bakırköy'de 57 eğlence mekanında denetim yapıldı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, mekanlarda sigortasız çalıştıkları ve kanun dışı faaliyetlerde bulundukları belirlenen 67'si kadın 83 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, 1138 kişinin GBT kontrolü yapılırken, hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de ekiplerce yakalandı. Denetlenen mekanlardan 10'una ise mühürleme ve ceza işlemi uygulandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Dakika

Oğluyla kavga eden çocuğu okul bahçesinde yakalayıp tehdit etti! Vicdansız kadın bir de o anları kameraya kaydetti

ABD'li televizyon kanalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor

Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak

Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü

TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu

2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz

Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı