İstanbul'da ek Kovid-19 tedbirleri uygulandı - Son Dakika

İstanbul'da ek Kovid-19 tedbirleri uygulandı

06.11.2020 00:25
İstanbul'da ek Kovid-19 tedbirleri uygulandı, System.String[]

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan ek tedbirler uygulamaya konuldu.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan ek tedbirler uygulamaya konuldu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda koronavirüs ek tedbirlerine ilişkin yayımlanan genelgeye göre, İstanbul'da Anadolu ve Avrupa Yakası olmak üzere şehrin işlek bölgelerinde bazı iş yerleri saat 22.00'den sonra faaliyetlerini durdurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirerek, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Anadolu Yakası'nın Üsküdar ve Kadıköy gibi işlek bölgelerinde yapılan denetimlerde ekipler, iş yerleri ile otobüs, minibüs gibi toplu taşıma araçlarını kontrol etti.

Beyoğlu'ndaki denetim

Beyoğlu'ndaki denetimler İstiklal Caddesi girişinde, cadde civarındaki İmam Adnan Sokak ve çevresinde gerçekleşti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve bekçilerden oluşan ekiplere Beyoğlu Zabıtası da eşlik etti.

Ekipler, cafe, internet cafe, kahvehane, kıraathane, kuaför, berber gibi işletmelere saat 22: 00 itibarıyla kapanmaları için uyarıda bulundu.

İstiklal Caddesinde devriye gezen bir polis aracı da vatandaşlara sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması için anons yaptı.

Ekipler ayrıca restoran ve döner büfeleri gibi işletmelere saat 22: 00'den sonra sadece paket servisi yapmaları uyarısında bulundu.

Emniyet Müdürlüğü, Toplu Taşıma, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da ek Kovid-19 tedbirleri uygulandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhuriyetçiler mahkemeden eli boş döndü! Michigan ve Georgia'da, seçimlerde hile olduğu iddiasıyla yapılan başvuru reddedildi Kütahya'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 11.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Son Dakika: İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı Cem Yılmaz, Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddialarına imalı paylaşımla yanıt verdi Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı sessizliğini bozdu: Yalan bilgilerle gündem yaratılmasın Son Dakika: Korona denetimlerinde farklı bir konsepte geçiliyor: Kalabalık yerlerdeki ekip sayısı artırılacak, ulaşım araçları sıkı kontrol edilecek Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti
Apple bir modelin daha fişini çekti! iPhone 5C artık güncelleme desteği alamayacak Apple bir modelin daha fişini çekti! iPhone 5C artık güncelleme desteği alamayacak         
00:10
Korkunç fuhuş sarmalı! 15 yaşındaki kız kardeşlerini para karşılığı pazarlayan iki abla gözaltına alındı Korkunç fuhuş sarmalı! 15 yaşındaki kız kardeşlerini para karşılığı pazarlayan iki abla gözaltına alındı         
23:05
Son Dakika: Sivasspor, evinde Karabağ'ı 2-0 mağlup etti Son Dakika: Sivasspor, evinde Karabağ'ı 2-0 mağlup etti         
22:43
ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Son Dakika: ABD merkez bankası Fed, faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD merkez bankası Fed, faiz kararını açıkladı         
22:03
Obama'nın rekorunu kırdı! Biden, Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu Obama'nın rekorunu kırdı! Biden, Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu         
19:49
Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum         
19:10
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır         
16:23
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz         
16:02
Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu         
15:14
Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar         
13:28
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 00:30:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da ek Kovid-19 tedbirleri uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei