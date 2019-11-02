Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Ekim'de en fazla erkek kazağının fiyatı arttı
Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Ekim'de en fazla erkek kazağının fiyatı arttı

İstanbul'da Ekim'de en fazla erkek kazağının fiyatı arttı

7 saat önce

İTO verilerine göre Ekim ayında en fazla erkek kazağı zamlandı.

İstanbul'da Ekim'de en fazla erkek kazağının fiyatı arttı, System.String[]

İTO verilerine göre Ekim ayında en fazla erkek kazağı zamlandı. Fiyatı en fazla düşen ürün ise limon oldu.


İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2019 Ekim ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 114'ünün perakende fiyatı artarken, 38 ürünün fiyatı düştü, 90 ürünün fiyatı ise değişmedi.


Ekim ayında erkek kazak fiyatı yüzde 34,45 arttı


Ekim ayında giyim harcamaları grubu erkek giyim harcamalarında yer alan erkek kazak yüzde 34,45 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; kadın giyimi grubunda yüzde 30.85 ile elbise, yüzde 27,80 ile erkek giyim harcamaları grubunda gömlek, yüzde 25,22 ile gıda harcamaları grubunda salatalık, yüzde 23,75 ile aynı gruptan sivri biber ve yüzde 22,02 ile yine erkek giyimi grubundan palto oldu.


2019 Ekim ayında limon yüzde 27,08 ucuzladı


2019 Ekim ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan limon yüzde 27,08 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler aynı gruptan; yüzde 19,00 ile lahana, yüzde 11,71 ile kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan maç giriş bilet ücreti, yüzde 11,28 ile yaş kuru sebze ve meyve grubundan elma, yüzde 8,89 ile aynı gruptan pırasa ve yüzde 8,82 ile havuç oldu. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



17 yaşındaki kızı önce cinsel istismar sonucu hamile bıraktı sonra çete lideri yaptı
SGK tüm kamu kurumlarına yazı yolladı: Emeklilik işlemlerinde e-Devlet'ten alınan belgeler yeterli Türkiye, terör örgütü yandaşlarının hedef gösterdiği Seçil öğretmene sahip çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 16:56:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Ekim'de en fazla erkek kazağının fiyatı arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]