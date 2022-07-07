İstanbul'da Ekmeğe Yüzde 33,3 Zam - Son Dakika
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İstanbul'da Ekmeğe Yüzde 33,3 Zam

07.07.2022 23:52
İstanbul'da Ekmeğe Yüzde 33,3 Zam

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda üretilen 210 gram ekmeğin fiyatı, yüzde 33,3 zamla 4 TL'ye yükseltildi. Resmi olarak İstanbul'da ekmek fiyatı 4 lira olsa da kentte uzun süredir ekmek, fiilen 4,5 liradan satılıyor. Bazı semtlerde fiyat 5 liraya kadar çıkıyor.

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda üretilen 210 gram ekmeğin fiyatı, yüzde 33,3 zamla 4 TL'ye yükseltildi. Resmi olarak İstanbul'da ekmek fiyatı 4 lira olsa da kentte uzun süredir ekmek, fiilen 4,5 liradan satılıyor. Bazı semtlerde fiyat 5 liraya kadar çıkıyor.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 21 Haziran'da, kentte bazı fırınların maliyet artışları nedeniyle ekmeği 5 liradan satacağını duyurması üzerine, "Azami Ekmek Fiyat Tarifesi'nin güncellenmesi için Ticaret Bakanlığı'mıza başvuru yapılmıştır. Bu başvuru süreci sonuçlanana kadar İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 3 TL'dir" açıklamasını yapmıştı.

İTO'dan bugün yapılan açıklamaya göre; ekmek fiyat tarifelerindeki değişiklik talebi, odanın bu ayki meclis toplantısında görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda da "İstanbul'da 1 kilogram ekmek fiyatı azami 19,05 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 4 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

Daha önceki tarifede 1 kilogram ekmeğin azami fiyatı 14,28 TL olarak belirlenmiş ve 230 gram ekmeğin 3 TL'den satılması kararlaştırılmıştı. Tarifede yapılan son değişiklikle İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 33,3 zam gelmiş oldu.

İstanbul'da uzun süredir ekmek, fırınların yarattığı fiili durumla 4,5 liraya satılıyordu. Bazı semtlerde ise ekmek fiyatı 5 liraya kadar çıkmıştı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Ekmeğe Yüzde 33,3 Zam - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da Ekmeğe Yüzde 33,3 Zam - Son Dakika
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