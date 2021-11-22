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İSTANBUL'DA EKMEĞE ZAM TARTIŞMASI; İLÇEDEN İLÇEYE FİYAT FARKI OLABİLİR - Son Dakika

İSTANBUL'DA EKMEĞE ZAM TARTIŞMASI; İLÇEDEN İLÇEYE FİYAT FARKI OLABİLİR

22.11.2021 15:46

EKMEK Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, ekmeğin ilçeden ilçeye değişerek 4-5 lira arasında satılacağını söyledi.

EKMEK Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, ekmeğin ilçeden ilçeye değişerek 4-5 lira arasında satılacağını söyledi. İstanbul Ticaret Odası 12 No'lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir ise son yapılan zammın yetersiz olduğunu belirterek ekmeğin 3 lira olması gerektiğini belirtti. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Ekmeğin 4-5 TL olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.

İstanbul'da ekmeğe kısa süre önce zam gelmesine rağmen fırıncılar oranı yetersiz buldu. Türkiye Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası (TEÜS) Genel Başkanı Cihan Kolivar,  ekmek üretimi konusunda sorunlar yaşandığını söyledi. Kolivar, 15 gün içerisinde un fiyatının 360 lira olduğunu söyledi. Un fiyatı Ağustos ayında ise 170 liraydı. Maliyetlerin kontrol edilemeyecek düzeyde arttığını belirten Kolivar, yeni fiyatların semtten semte değişeceğini söyledi.

"BEŞİKTAŞ'TA 5 LİRA, BAYRAMPAŞA'DA 4 LİRA OLACAK"

Cihan Koliva, "Ekmek Beşiktaş'ta 5 lira olacak, Bayrampaşa'da 4 lira olacak çünkü Beşiktaş'ta kira 30 bin lira Bayrampaşa'da 6-7 bin lira. Maliyetler öyle olduğu için söylüyorum. Yetkililerden şunu istiyorum, ekmeğin maliyetini çıkarsınlar ve ekmeğin fiyatını çıkarsınlar. 15 gün önce aldığımız un 205 liraydı şu an sabah aradığımda 360 lira. Un parasını da peşin istiyorlar. En son gelen ekmeğe zam fiyatı 3 ay önce verilmiş bir fiyattı. 3 ay içerisinde neler değişti, dolar nasıl yükseldi. Buğday bizde yok 6-7 bin ton buğday dışarıdan alınıyor. Zaten en son zam gelmeden biz 2,5 liradan ekmeği satmaya başlamıştık. Biz yine satacağız. Bize artık zabıta göndermeleri bizi bağlamıyor. Ben ekmeğimi 4 liraya satacağım alan alır almayan gider 1 lira 25 kuruşa halk ekmeği var onu alır" dedi.

"230 GRAM EKMEĞİN 3 TL OLMASI GERÇEKÇİ BİR RAKAM OLUR" Üsküdar'da fırın işleten aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası 12 No'lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesinde Başkanlık yapan Hasan Demir ise, " Bu tarifede 230 gram 2,5 TL şu an.  Fakat özellikle Ekim ayının başından bu yana anormal şekilde un fiyatlarında artış var. Biz ekmek zammını Ağustos ayında talep ettik ama onanması 11 Kasım'da gerçekleşti. Talep ve onanması arasında 3 aylık zaman geçti. Ağustos ayında biz 170 liraya un temin edebiliyorduk ama şu an un fiyatı 360 lira. Bizim aldığımız tarife 10 gün olmasına rağmen yetersiz oldu. Bugün itibariyle 230 gram ekmeğin 3 TL olması gerçekçi bir rakam olur. 4 lira olacağı söylenmiş çünkü artış eğilimi var. Değirmenciler de un satmak istemiyor. Vadeli un temin edebiliyorduk ama un gelmeden ön ödeme şeklinde teklifler var artık" diye konuştu.

FIRINCILAR FEDERASYONU:  HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, "Ekmeğin 4-5 TL olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Evet, ekmeğin temel girdilerinde, hissedilir bir yükseliş söz konusudur. Un fiyatları, maya fiyatları, elektrik, doğal gaz ve su fiyatları her gün değişmektedir. Ancak bu demek değildir ki; vatandaşlarımızı ekmeksiz bırakacağız. Tüketicimizin mağdur edilmemesi, esnafımızın daha da büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması için mutlaka ama mutlaka gereken yapılacaktır" dedi.

- İstanbul
İSTANBUL'DA EKMEĞE ZAM TARTIŞMASI; İLÇEDEN İLÇEYE FİYAT FARKI OLABİLİR

Cihan Kolivar, Türk Lirası, İstanbul, İto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA EKMEĞE ZAM TARTIŞMASI; İLÇEDEN İLÇEYE FİYAT FARKI OLABİLİR - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL'DA EKMEĞE ZAM TARTIŞMASI; İLÇEDEN İLÇEYE FİYAT FARKI OLABİLİR - Son Dakika
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