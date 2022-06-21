İstanbul Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Çetin: "En son ve geçerli olan tarife, 210 gram ekmek 3 TL" - Son Dakika
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İstanbul Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Çetin: "En son ve geçerli olan tarife, 210 gram ekmek 3 TL"

21.06.2022 17:15
İstanbul Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Çetin: "En son ve geçerli olan tarife, 210 gram ekmek 3 TL"

İstanbul Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul'da en son ve geçerli olan tarifeye göre 210 gram ekmeğin 3 TL, 1.000 gram ekmeğin 14,28 TL olduğunu bildirdi.

İstanbul Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul'da en son ve geçerli olan tarifeye göre 210 gram ekmeğin 3 TL, 1.000 gram ekmeğin 14,28 TL olduğunu bildirdi.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'daki ekmek tarifesine ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilere karşın kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğduğunu belirtti.

İstanbul'da en son ekmek tarifesinin 11 Mart 2022'de belirlendiğini ve yeni bir tarifeye henüz onay verilmediğini aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"İstanbul'da en son ve geçerli olan tarife 11 Mart 2022 tarihinde, 210 gram ekmek 3 TL, 1.000 gramı 14,28 TL olacak şekilde belirlenmiştir. O tarihten bugüne kadar ilimizde tarife değişikliğine yönelik yeni bir karar alınmamış ve kamuoyunda bahsi geçen fiyatlarda bir tarifeye onay verilmemiştir. 210 gram ekmeğin 4 TL olması yönündeki talebimiz de Ekmek Fiyatlarına İlişkin Azami Fiyat Tarifesini Belirleme Komisyonu'nca uygun bulunmuş, tarifenin geçerli olması için ilgili kurumlar tarafından onay beklenmektedir."

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İTO'dan ekmek açıklaması: 'İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatı halen 3 TL'dir' İTO'dan ekmek açıklaması: 'İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatı halen 3 TL'dir' İstanbul'da 210 gram ekmek, yarından itibaren 5 lira olacak İstanbul'da 210 gram ekmek, yarından itibaren 5 lira olacak İTO Başkanı Avdagiç: Ekmek Tarifesinin Güncellenmesi İçin Ticaret Bakanlığı'na Başvurduk. Başvuru Sonuçlanana Kadar Ekmeğin Fiyatı 3 TL'dir İTO Başkanı Avdagiç: Ekmek Tarifesinin Güncellenmesi İçin Ticaret Bakanlığı'na Başvurduk. Başvuru Sonuçlanana Kadar Ekmeğin Fiyatı 3 TL'dir
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Çetin: 'En son ve geçerli olan tarife, 210 gram ekmek 3 TL' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Çetin: "En son ve geçerli olan tarife, 210 gram ekmek 3 TL" - Son Dakika
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