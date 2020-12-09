İstanbul'da 352 fırının fiyat tarifesine uymadığı tespit edildi - Son Dakika

İstanbul'da denetlenen 608 fırından 256'sının tarifeye uyduğu, 352 fırının ise gramaj ve fiyat tarifesine uymayarak üretim ve satış yaptığı tespit edildi.

İstanbul'da faaliyet gösteren fırınlarda azami fiyat tarifelerine uygunluğun sağlanması amacıyla 7-8-9 Aralık 2020 tarihlerinde Beykoz, Beylikdüzü, Esenyurt, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Silivri, Şişli, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerinde denetimler gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği koordinasyonunda, Kaymakamlıklar, İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla denetlenen 608 fırından 256'sının tarifeye uyduğu, 352 fırının ise gramaj, fiyat tarifesine uymayarak tarife dışı üretim ve satış yaptığı tespit edildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) tarafından açıklanan azami ekmek fiyat tarifesine uymadıkları tespit edilen fırınlara haksız fiyat artışı tutanağı düzenlenerek savunmaları istenildi.

(İHA)