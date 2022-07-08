İstanbul'da ekmek fiyatı 4 liraya yükselirken Halk Ekmek'e de zam gelecek mi? İmamoğlu'ndan yanıt geldi - Son Dakika
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İstanbul'da ekmek fiyatı 4 liraya yükselirken Halk Ekmek'e de zam gelecek mi? İmamoğlu'ndan yanıt geldi

08.07.2022 09:00

İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 4 liraya yükseltildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, artan maliyetlere rağmen 250 gr ekmeği Halk Ekmek büfelerinde 2 TL'den sunmaya devam edeceklerini duyurdu.

İstanbul'da '4 lira ekmek' dönemi başlıyor. İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 4 TL'ye yükseltildi.

AZAMİ EKMEK FİYAT TARİFESİ KABUL EDİLDİ

İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için odanın temmuz ayı meclis toplantısında oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 19,05 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 4 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

İMAMOĞLU'NDAN "HALK EKMEK" PAYLAŞIMI

Zam haberinin duyurulmasının ardından; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir paylaşım geldi. İmamoğlu, artan yüksek maliyetlere rağmen 250 gr Halk Ekmeği bir süre daha İstanbullulara 2 TL'den sunmaya devam edeceklerini bildirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Bugün itibariyle İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu. 250 gr Halk Ekmek ise hala 2 TL. İBB, artan yüksek maliyetlere rağmen 250 gr Halk Ekmeği bir süre daha İstanbullulara 2 TL'den sunmaya devam edecek."

İstanbul'da ekmek fiyatı 4 liraya yükselirken Halk Ekmek'e de zam gelecek mi? İmamoğlu'ndan yanıt geldi
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Son Dakika Güncel İstanbul'da ekmek fiyatı 4 liraya yükselirken Halk Ekmek'e de zam gelecek mi? İmamoğlu'ndan yanıt geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da ekmek fiyatı 4 liraya yükselirken Halk Ekmek'e de zam gelecek mi? İmamoğlu'ndan yanıt geldi - Son Dakika
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