İSTANBUL'DA EKONOMİ ZİRVESİ YAPILDI - Son Dakika

İSTANBUL'DA EKONOMİ ZİRVESİ YAPILDI

Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL DHABeşiktaş'ta bu akşam Türkiye Bankalar Birliği ev sahipliğinde ekonomi zirvesi gerçekleştirildi.

Mertcan ÖZTÜRK/ İSTANBUL DHA Beşiktaş'ta bu akşam Türkiye Bankalar Birliği ev sahipliğinde Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi zirvesi gerçekleştirildi. Türkiye Bankalar Birliği'nin Etiler'deki merkezinde saat 19.00'da başlayan toplantıya Türkiye Bankalar Birliği'nin Etiler'deki merkezinde saat 19.00'da başlayan toplantıya Merkez Bankası , Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile önde gelen bankalardan yetkililer katıldı. 3 saat süren toplantıda; pandemi döneminde ekonomi yönetiminin aldığı önlemler ile paralelinde yapılan uygulamaların ele alındığı ve bu durumun piyasalara etkileri hususunda görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Katılımcılar toplantının bitmesinin ardından araçlarına binerek ayrıldı.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 11:06

Kaynak: DHA

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