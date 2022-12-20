İstanbul'da örgüt bağlantılı evlere operasyon! Yabancı uyruklu 11 şüpheli kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da örgüt bağlantılı evlere operasyon! Yabancı uyruklu 11 şüpheli kıskıvrak yakalandı

20.12.2022 09:53

İstanbul'da El Kaide, DEAŞ ve Heyet Tahrir el-Şam gibi radikal örgütlerle bağlantılı oldukları gerekçesi ile aranan 11 şüpheli, 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucu yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DEAŞ, El Kaide ve Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) gibi dini istismar eden terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Savcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde, söz konusu terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahısların, günümüz itibariyle çatışma bölgelerinde bulunan örgüte yakın kişiler ile irtibatlı olduklarına dair istihbarı bilgiler edinildi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik ve istihbarat birimlerince elde edilen bilgiler ışığında bu şahısların yaşadıkları belirlenen 7 ilçedeki 11 adrese bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, tamamı yabancı uyruklu 11 kişinin 'şüpheli' sıfatıyla yalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye incelenmek üzere el konulduğu kaydedildi. Yakalanan 11 şüpheli, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi. El Kaide, DEAŞ ve HTŞ bağlantılı 11 şüpheli hakkında başlatılan ifade ve tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da örgüt bağlantılı evlere operasyon! Yabancı uyruklu 11 şüpheli kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da örgüt bağlantılı evlere operasyon! Yabancı uyruklu 11 şüpheli kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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