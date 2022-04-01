İstanbul'da ele geçen 240 ton sahte alkol ve kaçak tütün mamulleri imha edildi - Son Dakika
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İstanbul'da ele geçen 240 ton sahte alkol ve kaçak tütün mamulleri imha edildi

01.04.2022 14:45

İstanbul'da ele geçen 240 ton sahte alkol ve kaçak tütün mamulleri imha edildi İstanbul'da, güvenlik güçlerince bu yıl içinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçak ve sahte mamullerden oluşan 240 ton ürün imha edildi.

İstanbul'da ele geçen 240 ton sahte alkol ve kaçak tütün mamulleri imha edildi

İSTANBUL - İstanbul'da, güvenlik güçlerince bu yıl içinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçak ve sahte mamullerden oluşan 240 ton ürün imha edildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesince sene başından bu yana yapılan operasyonlarda 240 ton ağırlığında sahte alkol, kaçak sigara, puro ve tütün mamulleri ele geçirilmişti. Bu yıl içinde yapılan 70 farklı operasyonda ve denetimlerde ele geçirilen kaçak ürünler, Kocaeli'deki imha merkezine nakledildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetkililer ve belediye birimlerinden oluşan heyetlerin de hazır bulunduğu imha işleminde 20 kamyondan oluşan 240 ton kaçak ve sahte ürünün imha edildiği aktarıldı.

İstanbul'da ele geçen 240 ton sahte alkol ve kaçak tütün mamulleri imha edildi
İstanbul'da ele geçen 240 ton sahte alkol ve kaçak tütün mamulleri imha edildi
İstanbul'da ele geçen 240 ton sahte alkol ve kaçak tütün mamulleri imha edildi

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Ordu'da 200 bin liralık kaçak tütün mamulü ele geçirildi Ordu'da 200 bin liralık kaçak tütün mamulü ele geçirildi Kargo aracında binlerce kaçak sigara ve tütün ele geçirildi Kargo aracında binlerce kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da ele geçen 240 ton sahte alkol ve kaçak tütün mamulleri imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da ele geçen 240 ton sahte alkol ve kaçak tütün mamulleri imha edildi - Son Dakika
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