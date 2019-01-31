İstanbul'da Ele Geçirildi: 850 Kilo !

İstanbul'un Sultanbeyli ve Sarıyer ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 850 kilogram eroin ele geçirildi.

İstanbul'un Sultanbeyli ve Sarıyer ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 850 kilogram eroin ele geçirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece Sultanbeyli'de gıda ve toptancılar sitesinde bir dükkana operasyon gerçekleştirdi. Ekipler burada yaptıkları operasyonda 600 kilo eroin ele geçirdi. Ekipler eş zamanlı olarak Sarıyer Maslak'ta bir iş yerine operasyon düzenledi. Burada da 250 kilo eroin geçirildi. Operasyonlarda 2 kişi de gözaltına alındı.



(İHA)

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