İSTANBUL'DA ELE GEÇİRİLEN SİKKELERDE ÖNEMLİ TESPİT - Son Dakika
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İSTANBUL'DA ELE GEÇİRİLEN SİKKELERDE ÖNEMLİ TESPİT

01.04.2022 11:12

İSTANBUL'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi göz altına alınırken çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İSTANBUL'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi göz altına alınırken çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. İlk incelemelerde, ele geçirilen sikkelerin ön ve arka yüz incelemelerinde, 2 tanesinin yurt dışında düzenlenen ünlü müzayedelerde, 3.1 milyon sterline satılan ve dünya üzerinde 2 adet olan sikkelere benzerlikleri tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Fatih, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Şişli ve Kadıköy'de 5 adrese yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda farklı tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen Helenistik, Geç Roma, Emeviler, Erken Bizans ve Osmanlı dönemine ait 89 sikke, Türk İslam dönemine ait olduğu düşünülen altın varaklı süslenmiş çerçeve içerisinde hat levhalar, Osmanlı Padişahlarına ait olduğu düşünülen fermanlar, beratlar, diplomalar, takdirnameler, tapu senetleri, Geç Bizans dönemine ait olduğu düşünülen seramik vazo ve kadın başlı ile hayvan başlı figürlerin de aralarında olduğu 394 obje ele geçirildi.

Ele geçirilen sikkelerin ön ve arka yüz incelemelerinde, 2 tanesinin yurt dışında düzenlenen ünlü müzayedelerde, 3.1 milyon Sterline satılan ve dünya üzerinde 2 adet olan sikkelere benzerlikleri tespit edildi. Sikkeler üzerinde incelemenin sürdüğü belirtildi.

Toplamda 22'si fildişi olmak üzere 483 tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ele geçen sikke ve objelerin ise detaylı incelenmeler için ilgili müze müdürlüklerine teslim edileceği kaydedildi

İSTANBUL'DA ELE GEÇİRİLEN SİKKELERDE ÖNEMLİ TESPİT
İSTANBUL'DA ELE GEÇİRİLEN SİKKELERDE ÖNEMLİ TESPİT
İSTANBUL'DA ELE GEÇİRİLEN SİKKELERDE ÖNEMLİ TESPİT

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece, Kaçakçılık, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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