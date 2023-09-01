İstanbul'da elektrik fırtınası! Meteoroloji ve Valilik'ten art arda uyarılar geldi - Son Dakika

İstanbul'da elektrik fırtınası! Meteoroloji ve Valilik'ten art arda uyarılar geldi

Son Güncelleme: 01.09.2023 07:30

İstanbul'da gece saatlerinde yaşanan elektrik fırtınası gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar doğa olayını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarılar da dikkat çekti.

İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış öncesi gece saatlerinde boğaz kesimi ile kuzey bölgelerinde ağırlıklı olmak üzere, gökyüzünde 'elektrik fırtınası' görüldü. Genellikle yağış öncesi kuru havalarda görülen elektrik fırtınası, bazı vatandaşları korkuttu. Bulutların içinde, ışık gösterilerini andıran doğa olayı, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ UYARISI

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda "Yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

BİR UYARI DA İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN

Meteoroloji'nin ardından İstanbul Valiliği de beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda, "Yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da elektrik fırtınası! Meteoroloji ve Valilik'ten art arda uyarılar geldi - Son Dakika


Son Dakika
05:51 Husumetlisini balkona çıkar çıkmaz silahla vurarak öldürdü
02:58 İstanbul'da elektrik fırtınası! Meteoroloji ve Valilik'ten art arda uyarılar geldi
00:54 Fenerbahçe ve Beşiktaş, Konferans Ligi'nde gruplara kalırken, Adana Demirspor veda etti
00:22 Son Dakika: Adana Demirspor, seri penaltı atışlarında Genk'e elenerek Konferans Ligi'ne play-off turunda veda etti
00:18 Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile anlaştıkları iki bakanlığı daha açıkladı: Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim Bakanlığı için de söz verildi
00:17 Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Dursun Özbek, gruptaki rakipleri gördüğü an kameralara fena yakalandı
23:34 Mansur Yavaş'tan sonra Tunç Soyer de adaylığa göz kırptı: Daha yapacak çok şey var
23:13 Beşiktaş'ı Afrika Milli Takımı'na benzeten Lucescu'ya Aboubakar'dan olay hareket
23:04 Son Dakika: Beşiktaş, play-off turunda Dinamo Kiev'i eleyerek Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı
22:58 Moody's, Türkiye'nin 2023 ve 2024 büyüme tahminini yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2023 08:02:46. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da elektrik fırtınası! Meteoroloji ve Valilik'ten art arda uyarılar geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement