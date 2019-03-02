Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Elektrik Panosu Patladı: 22 Kişi Zehirlendi

İstanbul'da Elektrik Panosu Patladı: 22 Kişi Zehirlendi

1 saat önce

İstanbul Güngören'de 5 katlı binada elektrik panosu patladı.

İstanbul'da Elektrik Panosu Patladı: 22 Kişi Zehirlendi, System.String[]
İstanbul Güngören'de 5 katlı binada elektrik panosu patladı. Binada yaşayan, aralarında küçük yaştaki çocukların da bulunduğu 22 kişi dumandan zehirlendi. Olay, saat 21.00 sıralarında Dülgel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın girişindeki elektrik panosu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından kısa sürede tüm binayı duman sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bina sakinleri tahliye edilirken aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi dumandan etkilendi. Dumandan zehirlenen bina sakinleri çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ TAHLİYE ETTİ

Patlama sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Bina sakinleri itfaiye ekiplerinin merdiven aracıyla tek tek katlardan tahliye edilerek ambulansa sevk edildi. Kimi vatandaş ayakta tedavi edilirken bazıları da hastanelere kaldırıldı. Bina sakinlerinden Bilal Budak olayı anlatarak, "Patlama sesleri duyduk. Yangın oldu. İnsanlar bağrışmaya başladı. Panikle kapıları kırmaya başladık. Ardından itfaiye geldi olay kontrol altına alındı" dedi.

(Vedat Bayraktar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:26 Kaynak: İHA

Güngören, İtfaiye, İstanbul, Güncel
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