İstanbul'da elektrikli skuterlerin izin başvuru esasları UKOME'de görüşüldü - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME), "Elektrikli Skuterlerin Paylaşım Sistemi Yönergesi ve izin başvuru esasları" görüşüldü.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'ndeki UKOME toplantısında, İstanbul'da da yoğun şekilde kullanılan "Elektrikli Skuterlerin Paylaşım Sistemi Yönergesi ve izin başvuru esasları" düzenlendi.

Düzenleme oy birliği ile kabul edilirken alt komisyon skuterler için yasak alanlar belirleyerek, bir sonraki toplantıda gündeme sunacak.

Ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir yaptığı açıklamada, bugüne kadar elektrikli skuterlerin kaç tane olduğu, nerelerde ve kimler tarafından kullanılacağı, özellikleri ve hızları gibi konularda herhangi bir yasal düzenlemenin bulunmadığını söyledi.

UKOME'de kabul edilen yönetmelikte kaç şirketin bu alanda faaliyet göstereceği, skuter sayıları ve ilçelere nasıl dağılacağına yönelik ana esasların yer aldığını ifade eden Demir, "Burada geçen yönergede aslında İstanbul'da skuterlerin ne şekilde, nerelerde kullanılacağı veya kullanılamayacağı belirlendi. Hızları, nerelere park edileceği belirlendi. En önemli kısmının vatandaşlarımız biliyor. Yürürken kaldırımlarda gelişigüzel bırakılan skuterlerin yaya trafiğini, engellilerin, bebek arabalı insanların yaya yürüme engellerinin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Park edecekleri yerler belirlenecek. Kimlerin ne şekilde kullanabileceği belirlenecek. En önemlisi ise sayıları belirlenecek." diye konuştu.

"Skuterlerin düzene gireceğini umuyoruz"

Demir, düzenleme ile İstanbul'da verilebilecek skuterlerin lisansı sayısının da belirlendiğini kaydetti.

Skuterlerle ilgili veri paylaşımının yolunun da açıldığını anlatan Demir, şunları söyledi:

" Skuterlerin nereden kiralandığı, nereye bırakıldığı, nerelerde kullanıldığını hem Bakanlık hem de İBB görebilecek. En önemli kısmı denetleyici kuruluşun da belli olması. Skuterlerin düzene gireceğini umuyoruz. İstanbul'da kullanılan skuter sayısını kimse bilmiyor ama 30 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Bakanlığın çıkardığı yönetmelikte şehirde yaşayan her 200 kişiye bir skuter oranı yer alıyor. Biz de aynı oranı benimsedik. İstanbul'da 75 bin skuter olacak. Skuter işletmek isteyen her bir şirkete bu sayısının en fazla 5'te biri verilecek. Başvuruları alırken de şartlar var. Herkes istediği gibi skuter işletemeyecek."