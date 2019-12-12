İstanbul'da elektronik sigara dolandırıcılarına operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da elektronik sigara dolandırıcılarına operasyon

6 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sahte e-ticaret siteleri kurarak vatandaşlara elektronik sigara satan şebekeye operasyon düzenledi.

İstanbul'da elektronik sigara dolandırıcılarına operasyon, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sahte e-ticaret siteleri kurarak vatandaşlara elektronik sigara satan şebekeye operasyon düzenledi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı vatandaşların şikayetleri üzerine sahte e-ticaret siteleri üzerinden elektronik sigara satışına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin 13 ayrı URL adresi ile sahte e-ticaret sitesi açarak pahalı elektronik sigara ürünlerinin reklamını yaptıklarını, sipariş verildiğinde ise gerçek üründen tamamen farklı değeri düşük elektronik sigaraları vatandaşlara gönderdiklerini belirledi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler İstanbul genelinde yapılan baskınlarda 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Selim Bayraktar/İHA)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
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