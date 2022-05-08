İstanbul'da elti dehşeti: Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu - Son Dakika
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İstanbul'da elti dehşeti: Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu

08.05.2022 10:08

İstanbul'da elti dehşeti: Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu Sarıyer'de bir kadın kıskançlık nedeniyle tartıştığı eltisini silahla ağzından vurarak yaraladı Ağzı parçalanarak yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis tarafından yakalandı Sarıyer'de bir kadın,...

İstanbul'da elti dehşeti: Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu

Sarıyer'de bir kadın kıskançlık nedeniyle tartıştığı eltisini silahla ağzından vurarak yaraladı

Ağzı parçalanarak yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis tarafından yakalandı

İSTANBUL - Sarıyer'de bir kadın, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eltisini tabancayla ağzından vurdu. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan elti gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 01.00 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde eltiler Ece Erdoğan ve Sevtap G. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Sevtap G. belinden tabanca çıkartıp Ece Erdoğan'ın ağzına soktu. Saniyeler sonra silahı ateşleyen Sevtap G., eltisini vurduktan sonra tabancayı yere atarak hızla koşarak kayıplara karıştı.

Eltisini tabancayla ağzından vurdu

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İhbar üzerine olay kısa sürede olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplanan kalabalığı dağıttıktan sonra çevrede güvenlik önlemi aldı. Ardından ağır yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Ece Erdoğan'ın ameliyat edildiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

"Ben ondan daha güzelim diye oldu"

Erdoğan'ın polise verdiği ifadesinde "Bunların hepsi ben ondan daha güzelim diye oldu. Hem beni kıskanıyor, hem de öldürmek istedi. Bana küfür ve hakaret ederek silah çekti. Silahı almak istediğimde ateş açtı. Kurşun yanağıma saplandı. Beni kıskandığı için sürekli bana saldırıyordu" dediği öğrenildi.

Polis saldırgan kadını yakaladı

Öte yandan, olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, olayda kullanılan tabancayı yapılan inceleme sonrasında ele geçirdi. Kovanın da delil torbasına konulması sonrasında çalışmaları sürdüren Sarıyer polisi, eltisini vuran Sevtap G.'yi Kağıthane'de kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan kadın, ifadesinin alınmasının ardından "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Saldırgan elti, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da elti dehşeti: Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu
İstanbul'da elti dehşeti: Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu
İstanbul'da elti dehşeti: Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu
İstanbul'da elti dehşeti: Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu

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İstanbul, Sarıyer, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da elti dehşeti: Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu - Son Dakika


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