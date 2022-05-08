İstanbul'da elti dehşeti: Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu - Son Dakika
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İstanbul'da elti dehşeti: Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu

08.05.2022 10:52
İstanbul'da elti dehşeti: Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu

Sarıyer'de bir kadın, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eltisini tabancayla ağzından vurdu.

Sarıyer'de bir kadın, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eltisini tabancayla ağzından vurdu. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan elti gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde eltiler Ece Erdoğan (38) ve Sevtap G. (25) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Sevtap G. belinden tabanca çıkartıp Ece Erdoğan'ın ağzına soktu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İhbar üzerine olay kısa sürede olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplanan kalabalığı dağıttıktan sonra çevrede güvenlik önlemi aldı.

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Sarıyer, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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