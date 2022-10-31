54 yaşındaki emekli albay, evinin banyosunda silahla vurulmuş halde bulundu! Bıraktığı notta, "kendi isteğimle gidiyorum" ifadesi yürek burktu - Son Dakika
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54 yaşındaki emekli albay, evinin banyosunda silahla vurulmuş halde bulundu! Bıraktığı notta, "kendi isteğimle gidiyorum" ifadesi yürek burktu

01.11.2022 19:18

İstanbul Sarıyer'de 54 yaşındaki emekli albay Mehmet Sabancı, evinin banyosunda cansız şekilde bulundu. Emekli polis eşinin beylik tabancasıyla vurulmuş halde bulunan Sabancı'nın yatak odasındaki küçük bir kağıtta, "Mücadele edemeyeceğim, benim suçum, kimsenin suçu yok. Kendi isteğimle gidiyorum" yazısı dikkat çekti.

İstanbul Sarıyer'de emekli albay evinin banyosunda tabancayla vurulmuş halde bulundu. İstinye'deki bir sitede yaşayan 54 yaşındaki emekli albay Mehmet Sabancı dün sabah İstanbul'a geldi. Bu sabah banyoya giren Sabancı'nın eşi S.S. ve kayınvalidesi S.A. bir süre sonra silah sesi duydu. Banyoya giren eşi ve kayınvalidesi emekli albayı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

Emekli albay evinin banyosunda silahla vurulmuş halde bulundu! Bıraktığı not olayı aydınlatacak

EŞİNİN BEYLİK TABANCASIYLA VURULMUŞ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde albayın emekli polis olan eşinin beylik tabancasıyla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından tabancaya el konuldu.

Emekli albay evinin banyosunda silahla vurulmuş halde bulundu! Bıraktığı not olayı aydınlatacak

"KENDİ İSTEĞİMLE GİDİYORUM"

Polis ekipleri evde yaptıkları incelemede albayın yatak odasında küçük bir kağıda yazılmış not buldu. Albayın kaleme aldığı düşünülen notta, "Mücadele edemeyeceğim, benim suçum, kimsenin suçu yok. Kendi isteğimle gidiyorum. Beni affedin. Annene sahip çık. Sizi çok seviyorum" ifadelerinin yazılı olduğu öğrenildi.

Emekli albay evinin banyosunda silahla vurulmuş halde bulundu! Bıraktığı not olayı aydınlatacak

OLAYDA İNTİHAR ŞÜPHESİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından emekli albayın cenazesi Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin albayın intihar ettiği şüphesi üzerinde durduğu belirtildi.

"15 GÜNDÜR SIKINTISI VARDI"

Öte yandan albay Mehmet Sabancı'nın 5 yıl önce, eşi S.S.'nin ise 4 yıl önce emekli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili ifadesine başvurulan kayınvalide S.A., damadının psikolojik sorunu olmadığını ancak yaklaşık 15 gündür sıkıntısı olduğunu söylediği öğrenildi.

Emekli albay evinin banyosunda silahla vurulmuş halde bulundu! Bıraktığı not olayı aydınlatacak
Kaynak: İHA
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İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 54 yaşındaki emekli albay, evinin banyosunda silahla vurulmuş halde bulundu! Bıraktığı notta, 'kendi isteğimle gidiyorum' ifadesi yürek burktu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 54 yaşındaki emekli albay, evinin banyosunda silahla vurulmuş halde bulundu! Bıraktığı notta, "kendi isteğimle gidiyorum" ifadesi yürek burktu - Son Dakika
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