54 yaşındaki emekli albay, evinin banyosunda silahla vurulmuş halde bulundu! Bıraktığı notta, "kendi isteğimle gidiyorum" ifadesi yürek burktu

İstanbul Sarıyer'de emekli albay evinin banyosunda tabancayla vurulmuş halde bulundu. İstinye'deki bir sitede yaşayan 54 yaşındaki emekli albay Mehmet Sabancı dün sabah İstanbul'a geldi. Bu sabah banyoya giren Sabancı'nın eşi S.S. ve kayınvalidesi S.A. bir süre sonra silah sesi duydu. Banyoya giren eşi ve kayınvalidesi emekli albayı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

EŞİNİN BEYLİK TABANCASIYLA VURULMUŞ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde albayın emekli polis olan eşinin beylik tabancasıyla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından tabancaya el konuldu.

"KENDİ İSTEĞİMLE GİDİYORUM"

Polis ekipleri evde yaptıkları incelemede albayın yatak odasında küçük bir kağıda yazılmış not buldu. Albayın kaleme aldığı düşünülen notta, "Mücadele edemeyeceğim, benim suçum, kimsenin suçu yok. Kendi isteğimle gidiyorum. Beni affedin. Annene sahip çık. Sizi çok seviyorum" ifadelerinin yazılı olduğu öğrenildi.

OLAYDA İNTİHAR ŞÜPHESİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından emekli albayın cenazesi Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin albayın intihar ettiği şüphesi üzerinde durduğu belirtildi.

"15 GÜNDÜR SIKINTISI VARDI"

Öte yandan albay Mehmet Sabancı'nın 5 yıl önce, eşi S.S.'nin ise 4 yıl önce emekli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili ifadesine başvurulan kayınvalide S.A., damadının psikolojik sorunu olmadığını ancak yaklaşık 15 gündür sıkıntısı olduğunu söylediği öğrenildi.