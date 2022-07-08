Araçları durdurarak emniyet kemeri ve sürücü belgesi kontrolü yapan ekipler, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın", "Bi hareketine bakar hayat" ve "Bayramınız kemerli olsun" yazılı broşürleri sürücülere dağıtarak bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Emniyet kemeri ile sürücü belgesi denetimi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.