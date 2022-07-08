Avcılar gişelerinde trafik ekiplerince emniyet kemeri ile sürücü belgesi denetimi yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şubesi Şehit Şakir Koç Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, Avcılar gişelerinde Kurban Bayramı öncesi denetim gerçekleştirdi.
Araçları durdurarak emniyet kemeri ve sürücü belgesi kontrolü yapan ekipler, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın", "Bi hareketine bakar hayat" ve "Bayramınız kemerli olsun" yazılı broşürleri sürücülere dağıtarak bilgilendirmede bulundu.
Kemer takmayanlara 196 lira para cezası uygulanan denetimlerde sürücülerin birçoğunun kurallara uyduğu gözlendi.
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