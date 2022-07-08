Emniyet kemeri ile sürücü belgesi denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Emniyet kemeri ile sürücü belgesi denetimi

08.07.2022 16:11

Avcılar gişelerinde trafik ekiplerince emniyet kemeri ile sürücü belgesi denetimi yapıldı.

Avcılar gişelerinde trafik ekiplerince emniyet kemeri ile sürücü belgesi denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şubesi Şehit Şakir Koç Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, Avcılar gişelerinde Kurban Bayramı öncesi denetim gerçekleştirdi.

Araçları durdurarak emniyet kemeri ve sürücü belgesi kontrolü yapan ekipler, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın", "Bi hareketine bakar hayat" ve "Bayramınız kemerli olsun" yazılı broşürleri sürücülere dağıtarak bilgilendirmede bulundu.

Kemer takmayanlara 196 lira para cezası uygulanan denetimlerde sürücülerin birçoğunun kurallara uyduğu gözlendi.

YORUMLAR
500
EMNİYET KEMERİ TAKMADIĞI İÇİN CEZA KESİLEN SÜRÜCÜ: CEZASI 5 BİN LİRA OLSA HERKES TAKAR EMNİYET KEMERİ TAKMADIĞI İÇİN CEZA KESİLEN SÜRÜCÜ: CEZASI 5 BİN LİRA OLSA HERKES TAKAR BAYRAM TATİLİ YOLCULUĞUNA ÇIKANLARA EMNİYET KEMERİ UYARISI BAYRAM TATİLİ YOLCULUĞUNA ÇIKANLARA EMNİYET KEMERİ UYARISI
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emniyet kemeri ile sürücü belgesi denetimi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:17 Doktor Ekrem Karakaya'yı hastanede öldüren katilin babası: Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum
16:13 Şov dünyasının önde gelen ismi Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesiyle sözde nikah kıyması tepki çekti! Baro özür bekliyor
16:10 Kalp krizinden korktuğu için 60 kilo veren ambulans şoförü kalp krizi geçirerek öldü
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 17:29:34. #1.13#
SON DAKİKA: Emniyet kemeri ile sürücü belgesi denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement