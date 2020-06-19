İstanbul'da emniyetten şafak operasyonu: 248 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kent genelinde, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmeleri için eş zamanlı operasyon düzenlendi. 287 ekip ve 659 personel ile önceden belirlenen 705 adrese düzenlenen operasyonlarla 248 kişi yakalandı. Bir adreste ise uyuşturucu madde düzeneği el geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin koordinesinde, çeşitli suçlardan aranan ya da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri yakalamaya yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı Asayiş Bürolarının da katıldığı operasyonda 247 ekip ve 659 personel görev aldı. Saat 05.00'da kent genelinde eş zamanlı olarak başlatılan operasyonda önceden belirlenen 705 adrese girildi, toplam 248 kişi kıskıvrak yakalandı.

SUÇLULAR BİR BİR YAKALANDI

Gözaltına alınan kişilerin, 33'ünün Hırsızlık, 32'sinin Yaralama, 26'sının Dolandırıcılık, 20'sinin Tehdit-Hakaret, 8'inin Yağma-Gasp, 8'inin Cinsel İstismar, 5'inin Ateşli Silah ya da Bıçak Bulundurma, 5'inin Kişiyi Hürriyeti Yoksun Kılma, 5'inin Resmi Belgede Sahtecilik, 4'ünün Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, 3'ünün Mala Zarar Verme, 3'ünün Taksirle Yaralama, 2'sinin Zimmet, 1'inin Adam Öldürme suçundan, 93'ünün ise farklı suçlardan emniyette kaydı olduğu öğrenildi.

Operasyonlarla yakalanan kişilerden 1'inin 20 yıla kadar, 7'sinin 10 yıla kadar, 31'inin 5 yıla kadar, 50'sinin ise 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 159 kişinin ise gıyabı tutuklama kararı bulunduğu belirlendi.

Uyuşturucu madde düzeneği ele geçirildi

Kent genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Üsküdar'da bir adreste uyuşturucu madde elde etmek için hazırlanmış bir düzenek ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. Adreste, 1 adet bez kıyafet dolabı benzeri fermuarlı bir dolap, bez dolabın etrafında bir takım düzenekler, çokça tarım ilacı, havalandırma malzemeleri, aydınlatma malzemeleri ve 5 adet saksı içerisinde bulunan kök halinde narkotik madde ele geçirildi. Şüpheliler Alaattin Y. ve Selahattin Y. gözaltına alınarak ilgili büroya teslim edildi.

(Yunus Emre Şeker/İHA)