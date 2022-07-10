İstanbul'da en fazla yağışı Sarıyer aldı - Son Dakika
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İstanbul'da en fazla yağışı Sarıyer aldı

10.07.2022 11:06
İstanbul'da en fazla yağışı Sarıyer aldı

İSTANBUL DHA İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'ndenr yapılan açıklamada, kentte en fazla yağışı 113 kilogram ile Sarıyer aldı.

İSTANBUL DHA İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'ndenr yapılan açıklamada, kentte en fazla yağışı 113 kilogram ile Sarıyer aldı.

AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların süreceğinin tahmin edildiği belirtildi. Gece saatlerinde yaşanan kuvvetli sağanak yağmur ve yoğun yıldırım Başakşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü'nde etkili oldu. Anlık şimşek verisi haritalarından, dakikada 65 şimşek çakmasının yaşandığı görüldü. Meteorolojik verilere göre İstanbul'da bayramın geri kalan günlerinde yağış beklenmezken, yeni hafta boyunca sıcaklık 28 ila 31 derece aralığında seyredecek.

EN FAZLA YAĞIŞ SARIYER'DE

Kuvvetli yağış, Anadolu yakasında Boğaz çevresi ile Avrupa yakası geneline etkili oldu. Gece boyunca yoğun şimşek ve gök gürültüsü eşliğinde yağan yağmur neticesinde en fazla yağış Sarıyer (113kg/m2), Büyükçekmece (99kg/m2), Eyüpsultan (96kg/m2), Şişli(78kg/m2) ve Beykoz'da (76kg/m2)  kaydedildi. Diğer ilçelerde ise 20-50kg/m2 oranında yağış gözlendi.


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Kaynak: DHA

İstanbul, Sarıyer, AKOM, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da en fazla yağışı Sarıyer aldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da en fazla yağışı Sarıyer aldı - Son Dakika
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