İstanbul'da "en güzel" büyükbaş kurbanlıklar yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da "en güzel" büyükbaş kurbanlıklar yarıştı

02.07.2022 10:17
İstanbul'da "en güzel" büyükbaş kurbanlıklar yarıştı

Sultangazi Belediyesince düzenlenen "En Güzel Büyükbaş Kurbanlık Yarışması"nda, Tokat'tan getirilen 1 ton 30 kilogram ağırlığındaki "Baba Yiğit" birinci seçildi.

Sultangazi Belediyesince düzenlenen "En Güzel Büyükbaş Kurbanlık Yarışması"nda, Tokat'tan getirilen 1 ton 30 kilogram ağırlığındaki "Baba Yiğit" birinci seçildi.

İlçenin kurban pazarındaki yarışmaya katılan 20 büyükbaş hayvan, sahipleri tarafından süslendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışmanın jüri üyeleri, büyükbaş kurbanlıkları ağırlık, randıman, sağlık, ırk özelliğini gösterme, yaşa göre görünüm, temizlik ile huy gibi kriterlere göre değerlendirmeye aldı.

Yarışma sonucunda Tokat'tan getirilen Adem Ağ'a ait 1 ton 30 kilogram ağırlığındaki, "Baba Yiğit" isimli kurbanlık birinci seçildi. Çankırı'dan getirilen 1 ton 25 kilogramlık "Yaren Ağası" ikinci, Ilgaz'dan getirilen 910 kilogramlık "Kalpli" ise üçüncü oldu.

Yarışma sonunda protokol üyeleri tarafından birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın hediye edildi.

"İnşallah üreticilerimiz tüm kurbanlıklar satılarak evlerine dönecekler"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun konuşmasında, ilçedeki kurban pazarını hem satıcılar hem de alıcılar açısından her yıl daha kaliteli hale getirdiklerini belirtti.

Pazar yerinde Türkiye'nin farklı şehirlerinden getirilen kurbanlıkların satıldığını aktaran Dursun, "Burası hem Sultangazi'nin hem İstanbul'un kurban ihtiyacını karşılayan önemli bir pazar yeri. Sultangazi her zaman bereketli bir pazar yeri oldu. İnşallah üreticilerimiz tüm kurbanlıklar satılarak evlerine dönecekler." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
EN BÜYÜK VE GÜZEL? KURBANLIKLAR PODYUMA ÇIKTI EN BÜYÜK VE GÜZEL? KURBANLIKLAR PODYUMA ÇIKTI Kırkpınar'da baba, oğlu ve torunu, 3 nesil birlikte müzisyenlik yapıyor Kırkpınar'da baba, oğlu ve torunu, 3 nesil birlikte müzisyenlik yapıyor
Kaynak: AA

Sultangazi, İstanbul, Tokat, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'en güzel' büyükbaş kurbanlıklar yarıştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 10:29:19. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da "en güzel" büyükbaş kurbanlıklar yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement