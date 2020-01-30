İstanbul'da en huzurlu yer Eyüpsultan, en romantik yer Kız Kulesi - Son Dakika

Ruh Sağlığı Derneğince bireylerin konum temelli duygu paylaşımlarıyla oluşturulan ve seyahat tercihlerinde ruh haline göre hareket etmek isteyenlere seçim olanağı sağlayan mobil "CheckFeel" (Duygu Atlası) uygulamasıyla İstanbul'daki mekanların duygu haritası çıkartılıyor.

Dernek; psikiyatri, psikoloji, pedagoji gibi ruh sağlığıyla ilgili branşlarda hizmet vermek, uzman ve öğrencilere yönelik çalışmalar yürütmek üzere, toplumun ruh sağlığını güçlendirmek amacıyla 2011'de faaliyetlerine başladı.

"Ne nerede yenilir, içilir? Nerede kalınır?" gibi sorulara verilen yanıtlarla 2017'de "CheckFeel" (Duygu Atlası) adlı bir mobil uygulama geliştiren dernek, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin "Aynı dili konuşan insanlar değil, aynı duyguları paylaşan insanlar anlaşırlar" öğretisinden hareketle yola çıktı.

İstanbul'un en hüzünlü, en eğlenceli ve en romantik mekanlarını tek bir uygulamada birleştiren "Duygu Atlası", kullanıcılarına hem yer bildirimi yapma hem de bulundukları yerin kendilerine hissettirdiği duyguyu ifade edebilme fırsatı sunuyor.

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan, İstanbul'da pilot olarak uygulanan ve 10 bine yakın kullanıcıya ulaşan uygulamayla 150 bine yakın mekanda duygu paylaşımı yapıldı. Buna göre, İstanbul'un en huzurlu yeri Eyüpsultan, en hüzünlü yeri Karacaahmet, en heyecanlı yeri havalimanı, en romantik yeri Kız Kulesi oldu.

"Duygu Atlası"yla İstanbul'daki mekanların duygu haritası çıkarılarak, kişilerin hissetmek istedikleri duyguyu en iyi yansıtan adreslere "duygu turizmi" gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, Türk Hava Yolları ve Turkcell iş birliğiyle hazırlanan uygulama, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından destekleniyor.

Bulunduğunuz lokasyondan hissettiğiniz duyguyu paylaşın

Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Ömer Akgül, AA muhabirine, geçen yıl hayata geçirdikleri "Duygu Atlası" adlı mobil uygulamaya ilişkin bilgi verdi.

Akgül, "Kişiler bulundukları lokasyondan hissettikleri duyguları paylaşıyorlar. O lokasyonda biriken duyguların içerisinde en baskın olan duygu o mekanın ruhunu oluşturuyor. Çünkü aslında bir mekanı var eden şey, fiziki yapısı değil ruhudur. Örneğin, Çanakkale Anıtı'nı yıksanız da Çanakkale ruhunu yıkamazsınız. Çünkü oranın ruhu o anıttan önce vardı. Yani asil olan ruhtur, vekil olan mekandır." diye konuştu.

Akgül, modern hayatta insanların, mekanların fiziki görüntülerini esas alarak yaşamaya çalıştıklarını, bunun da dünyanın maddi olarak algılanmasını sağladığını fakat dünyanın maddenin ötesinde bir boyutu olduğunu ifade etti.

"Mekanın duygu öz geçmişini tutuyor"

Uygulamanın mekanın ruhunu görmeyi sağladığını vurgulayan Akgül, şunları anlattı:

"Böylece kişiler hissetmek istedikleri duyguyu en iyi yansıtan mekanlara seyahat edebiliyorlar. Örneğin, çok duygusal bir haldeyim, şiir yazacağım. Bu duygumu yansıtan mekana çevremde bakıyorum. Üsküdar'da en duygusal yer akşam güneş batımında Kız Kulesi'nin karşısı. Bu bilgiyi nereden elde ediyorum? Uygulama, o mekanda şimdiye kadar insanların paylaşmış oldukları duyguları biriktiriyor, mekanın duygu öz geçmişini tutuyor. Kişiler de hissetmek istedikleri duyguyu en iyi yansıtan mekana gidiyor. Buna da 'duygu turizmi' diyoruz. Aslında kahvenin hatırı tadında değil hissettirdiği duygudadır. Mekanları da aslında orada yaşattığı duygu yüzünden geziyoruz."

Uygulamanın kullanıcılara geri bildirimde bulunduğunu aktaran Akgül, bu sayede bireyin duygu farkındalığının arttığını ve daha iyi hissedeceği mekanlara yöneldiğini söyledi.

Karacaahmet'te hüzün, havalimanında vuslat...

Uygulamayla insanların hangi mekanlarda nasıl hissettiklerine dair veri elde ettiklerini kaydeden Akgül, "İnsanlar sosyal medya etkisiyle bir yere seyahat ediyor. Bu kanaatler sosyal medyada lezzet, görsel sunumlar gibi maddi boyutla ilgili. Halbuki insan sadece maddi boyutu olan bir varlık değil, mana boyutuna da sahip olduğundan mekanın manasını, ruhunu yani duygusunu da ön plana çıkarmak için böyle bir mobil uygulamayı hayata geçirdik." dedi.

Akgül, uygulamanın nasıl çalıştığını şu sözlerle anlattı:

"Kişi telefonunu açıyor, konum bilgisini otomatik buluyor. 'Ben şu an ne hissediyorum?' diye duygu seçeneklerine bakıyor, hangi şiddette hissettiğini seçiyor. Daha sonra o duygu iğnesi bulunduğu lokasyona yapışıyor. Orada onlarca, binlerce duygu iğnesi birikiyor. En baskın hangi duygu ön plana çıkıyorsa o mekanın birincil duygusu o oluyor. Karacaahmet'te hüzün, havalimanında vuslat, yenilen bir takımın stadyumunda hayal kırıklığı, çok yenen bir takımın stadyumunda gurur, Eyüpsultan'da huzur veya huşu gibi duygular ön plana çıkıyor."

Kullanıcıya hissettiği duyguya göre mekan seçeneği sunuyor

"Duygu Atlası"nın kullanıcısına uygulamada paylaştığı mekan ve duyguya yönelik öneriler sunduğuna işaret eden Akgül, "Kişi çok duygusal, hüzünlü olabilir. 'Bugün çok hüzünlüyüm, acaba nasıl bir yere gitmeliyim?' diye düşündüğünde uygulama ona iki yer önerebiliyor. Hüznünden kurtulmak istiyorsan seni daha eğlenceli ortama yönlendiriyor. Hüznünü yalnız yaşamak istemiyorsan çevrendeki en hüzünlü ortama gönderiyor, duygudaşlarınla buluşturuyor." dedi.

Uygulamanın İngilizcesinin yazıldığını, Arapça ve birçok başka dilde de yazılacağını dile getiren Akgül, mobil uygulamada datalar biriktikçe büyük veriyi elde edeceklerini ve hangi ilde hangi duyguların ön plana çıktığını göreceklerini söyledi.

Kullanım oranı arttıkça birçok ülkenin duygu haritasına ilişkin verileri toplayabileceklerini belirten Akgül sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir ülkenin yaşadığı duygu ortalamasını göreceğiz. En çok hangi duygular ön plana çıkıyor? Şunu diyebileceğiz, 'Dünya duygu haritası budur, şu duygular bu ülkenin şu lokasyonunda daha iyi hissedilmektedir.' 'Eğer bu duyguyu hissetmek istiyorsanız duygu turizmine yelken açmalısınız.' diye tavsiyelerde bulunacağız."