Son Dakika Haberleri: İstanbul'da engelli belediye başkanı paralimpik yüzücülerle yarıştı
Son Dakika Güncel İstanbul'da engelli belediye başkanı paralimpik yüzücülerle yarıştı - Son Dakika

İstanbul'da engelli belediye başkanı paralimpik yüzücülerle yarıştı

6 saat önce

Avcılar ilçesinin engelli belediye başkanı Turan Hançerli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık yaratmak amacıyla paralimpik milli sporcularla yüzme yarışına katıldı.

İstanbul'da engelli belediye başkanı paralimpik yüzücülerle yarıştı, System.String[]

Avcılar ilçesinin engelli belediye başkanı Turan Hançerli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık yaratmak amacıyla paralimpik milli sporcularla yüzme yarışına katıldı.

Hançerli, İstanbul Üniversitesi Avcılar Spor Kompleksindeki kapalı havuzda yapılan etkinlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin paralimpik milli sporcuları Beytullah Eroğlu, Mustafa Şar, Şevval Beren Kutlu, Koral Berkin Kutlu ve Yusuf Oğur ile yarıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ile davetlilerin ve sporcuların ailelerinin heyecanla takip ettiği yarışın galibi Beytullah Eroğlu oldu.

Yarışı 6. olarak tamamlayan Hançerli, sondan birinci olduğunu belirterek, "Birinciliği kimseye kaptırmadım." diyerek espiri yaptı.

Şampiyonlarla yarışmanın güzel olduğunu, kendisini takıma almaları için onlardan onay ve izin istediğini anlatan Hançerli, şunları kaydetti:

"Bizim hedefimiz Boğaz'dı, şampiyonlarla hedefi biraz daha büyüttük. Şimdi hedef Manş. Bugün 3 Aralık. Farkındalık ve engellilerin eşit yaşam hakkını hatırlattığımız bir gün. Arkadaşlarımızın her biri, Türkiye, dünya, Avrupa şampiyonu. İnanılmaz iyi yüzüyorlar. Olanaklar sağlandığında, fırsat verildiğinde aşamayacağımız engel yok. Ben belediye başkanı oldum. Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı. İlkleri yapan yüzlerce, binlerce insan var. Dün bir engelli mühendis arkadaşımızla buluştuk. Adana'dan dünyanın bütün şehirlerine hizmet sunan bir arkadaşımız. Engeller engel değil. Yeter ki hak ve olanaklarda eşit davranılsın, Önlerine engel çıkarılmasın. Tüm engelli dostlarıma buradan sesleniyorum. Asla umutsuzluğa, yılgınlığa ve dertleri aşamayacaklarına ilişkin kaygıya kapılmasınlar. Bizler yaptık, sizler de yapabilirsiniz. Evet zor, biraz daha gayret edince oluyor. Biz de sizlerin yanındayız, 365 gün birlikteyiz."

Yarışın birincisi paralimpik milli yüzücü Beytullah Eroğlu da "Farkındalık uyandırabilirsek ne mutlu bize. Çünkü evinde oturan çok sayıda engelli var, dışarı çıkmayan, bir ışık bekleyen. İşte o ışık burada. Bunu biz başardık, çalışınca yapabiliyoruz. Onlar da yapabilir diye düşünüyorum. Yeter ki istesinler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak engelliler yüzmede çok başarılıyız. Bütün desteği vermeye hazırız, onları evlerinden çıkmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Sporculardan 10 yaşındaki Şevval Beren Kutlu ise küçüklüğünde birçok kapının yüzlerine kapandığını ancak elinden geldiği kadar çalışmaya devam ettiğini anlatarak, "Hayalim ilk olarak paralimpik yüzme şampiyonalarına gitmek için kota kazanmak ve orada Türk bayrağını dalgalandırmak." dedi.

Yarışa katılan sporculara madalya takdim edildikten sonra toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

İstanbul, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü
Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa İmamoğlu, İzmir'den ulaşımcı transfer etti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 19:36:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da engelli belediye başkanı paralimpik yüzücülerle yarıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]