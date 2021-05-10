İstanbul'da engelli rampası olmayan üst geçit için "Dürüst belediye istiyoruz" tepkisi - Son Dakika

Maltepe'de E-5 karayolu Küçükyalı mevkiinde bir tarafında engelli rampası bulunan, diğer tarafında ise engelli rampası olmayan üst geçit görenleri hayrete düşürüyor. Üst geçidin engelli rampası olmayan bölümünde üst geçidin ayaklarından "Dürüst belediye istiyoruz" yazılması dikkat çekti. Engelli rampası olmayan üst geçit havadan görüntülendi.

2019 ve 2020 yılında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ulusal basında yer alan üst geçidin rampasının yapımı,aradan 2 yıl geçmesine rağmen Engelliler haftasında da unutuldu. Engelliler için üst geçidin yapımına duyarsız kalan İBB'ye vatandaşlar tepki gösterdi. Rampası olmayan üst geçit havadan görüntülendi.

"DÜRÜST BELEDİYE İSTİYORUZ"

Maltepe, D-100 Karayolu Küçükyalı mevki'inde bulunan Altıntepe Üst Geçidi'nde yapılan engelli rampası görenleri şoke etti. Geçidin kuzey kısmında engelli rampası bulunurken, güney kısmındaki rampa inşa halinde yarım kaldı. Aydınevler Mezarlığı'na bakan Kadıköy istikametinde, engelli rampasının bulunmasına rağmen, Kartal istikameti yönünde, engelli rampası için dikilen beton direkler dikkat çekti. Geçtiğimiz 2 yılda içerisinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ulusal basında oldukça yer edinen üst geçit, aradan 2 yıl geçmesine rağmen Engelliler haftasında da yapılmadı. Engelliler için üst geçidin yapımına duyarsız kalan İBB'ye vatandaşlar tepki gösterdi. Üst geçidin engelli rampası olmayan bölümün ayak kısmında "Dürüst belediye istiyoruz" yazısı dikkat ise dikkat çekti. Engelliler için çıkış rampası olan ama iniş rampası olmayan engelli üst geçit havadan görüntülendi.

"Engelli rampasının yapılması için ille de birinin ölmesi mi gerek"

Köprüden geçen İsmet Şan, "Uzun yıllardır bu üst geçidin engelli rampası yok. Yaşlılar, büyükler, engelliler buradan geçmeye çalışıyor. Bu engelli rampasının yapılması için illa birinin burada ölmesi mi lazım" diye konuştu.

(Aykut Zor - Yusuf Enes İnce/İHA)