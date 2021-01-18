İstanbul'da erken saatlerde etkili olan kar yağışı şehri beyaz örtü altında bıraktı - Son Dakika

İstanbul'da erken saatlerde etkili olan kar yağışı şehri beyaz örtü altında bıraktı

İstanbul'da sabah erken saatlerde etkili olan kar yağışı megankenti beyaz örtü altında bıraktı.

İstanbul'da sabah erken saatlerde etkili olan kar yağışı megankenti beyaz örtü altında bıraktı. Sabah erken saatlerde işe gitmek isteyen vatandaşlar zaman zaman zorluklar yaşadı. Megakent İstanbul'da sabah erken saatlerde şiddetli kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı İstanbul'u beyaz örtü altında bıraktı. Kar yağışı nedeni ile sokak kısıtlamasının sona ermesi ile işlerine gitmek isteyen vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Trafikte ise yoğunluk yaşandı. (İHA)

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